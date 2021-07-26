Doğubayazıt Ömer Çoktin Fen Lisesi yapım işi protokolü imzalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı’da, Vali Dr. Osman Varol’un katılımıyla düzenlenen törende Doğubayazıt Ömer Çoktin Fen Lisesi Yapım İşi Protokolü imzalandı.

Doğubayazıt’ın Çiftepınar mahallesinde yapılacak olan 24 derslikli Ömer Çoktin Fen Lisesi, 200 öğrenci kapasiteli öğrenci pansiyonu ve spor salonu yapım işi Protokol İmza Töreni’nde konuşan Vali Varol, Ağrı’nın değerlerinden olan Çoktin ailesine kentin eğitmene sundukları katkı dolayısıyla teşekkür ederek hayırlı olması temennisiyle iş insanı Ömer Çoktin ile birlikte protokolü imzaladı.

Ağrı Valiliği Toplantı Salonunda düzenlenen Protokol İmza Töreni’ne Vali Dr. Osman Varol’un yanı sıra, Ömer Çoktin, Çoktin ailesi, Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, Doğubayazıt Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve Protokol Üyeleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.