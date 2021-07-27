Ağrı’da dolunay görenleri hayran bıraktı

Ağrı semalarında akşam saatlerinde görülen dolunay güzelliği ile görenleri hayran bıraktı.
Gökyüzünde bulut olmaması ile birlikte net olarak görülen dolunay görenleri hayran bıraktı. Dolunayı tüm ihtişamı ile gören vatandaşlar anı görüntülemek adına bol bol fotoğraf çekti. Dolunayın güzelliği ve ihtişamından bahseden Doğan Adıgüzel, “Dolunayı tüm güzelliği izlemek adeta büyülüyor. Havada bulutun olmaması da keyifli bir seyir yaşatıyor. Bizlerde bu anı kaçırmamak adına fotoğrafını çektik.” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.