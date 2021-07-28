Başkan Taşdemir'den kaçak su kullananlara uyarı

Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, ilçede kaçak ve abonesiz su kullanan vatandaşlara seslenerek maddi durumu olmayanlara destek olacağını duyurdu.

Başkan Taşdemir ilçede su abonesi olmayan ve kaçak su kullanan vatandaşlara sosyal medyadan seslenerek kaçak suyun haram olduğunu, maddi durumu olmayanlara belediye olarak destek olacaklarını belirtti.

Taşdemir su abonesi olamayanların su aboneliği için başvurmalarını, kaçak su kullananların ise bir an önce iptal etmelerini istedi.

Sinek yaylalarından getirilmesi planlanan ek isale su projenin devam ettiğini belirten Başkan Taşdemir, kaçak su kullanan vatandaşların su israfından kurtulmaları ve dinen haram olan kaçak su kullanımından vazgeçmeleri için duyuruda bulunarak yakın zamanda kaçak su ekiplerinin ilgililer hakkında yasal işlem başlatacağını bildirdi.



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