Ağrı’da dolu yağışı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit köyünde aniden bastıran dolu çevreyi beyaza bürüdü.

Uzun süredir yağışın olmadığı kentte Diyadin ilçesine bağlı başta Hacıhalit Köyü ve civar köylerde aniden bastıran dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağış sonrası sokaklar beyaza bürünürken birçok ekin ve tarım arazisi doludan dolayı zarar gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.