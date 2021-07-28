Ağrı’da dolu yağışı

Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit köyünde aniden bastıran dolu çevreyi beyaza bürüdü.
Uzun süredir yağışın olmadığı kentte Diyadin ilçesine bağlı başta Hacıhalit Köyü ve civar köylerde aniden bastıran dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağış sonrası sokaklar beyaza bürünürken birçok ekin ve tarım arazisi doludan dolayı zarar gördü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.