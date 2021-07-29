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Ağrı’da “Telafide Ben de Varım” programı ile öğrenciler yaz dönemini dolu dolu geçiriyor

İHA

Ağrı’da “Telafide Ben de Varım” programı ile öğrenciler yaz dönemini dolu dolu geçiriyor

Ağrı’da öğrencilerin fiziksel, sosyalduygusal ve akademik gelişimlerini bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif eğitim faaliyetleri ile desteklemek amacıyla başlatılan “Telafide Ben de Varım” programı kapsamında düzenlenen etkinliklerde öğrenciler yaz dönemini dolu dolu geçiriyor.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde “Telafide Ben de Varım” programı kapsamında, il genelindeki okullarda öğrenciler çeşitli bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif eğitim faaliyetlerinden yararlanmaya devam ediyor. Doğa gezisinden zeka oyunlarına, afet eğitiminden bireysel sporlara, bilim şenliklerinden kamplara, robotik kodlamadan halk oyunları eğitimine, görsel sanatlardan enstrüman eğitimlerine kadar binlerce etkinliğin öğrencilerle buluştuğu programda, öğrenciler yaz döneminin keyfini çıkarıyor. Her fırsatta öğrencilerle bir araya gelerek onların etkinliklerine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, öğrencilerle yakından ilgilenerek faaliyet ve etkinliklerde yer alıyor. Konu hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin,” Telafide Ben de Varım Programı ile eğitimde fırsat adaletini sağlamak, okullar arasındaki başarı farklılıklarını azaltmak, öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini fiziksel, sosyalduygusal ve akademik programlar ile desteklemek amaçlanmaktadır. Bu program kapsamında öğrencilere ilgi alanları doğrultusunda beceriler kazandırmak, yeteneklerini sergilemesine imkân vermek, özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmek; evrensel, milli, manevi ve kültürel değerleri yaşatmak, yaygınlaştırmak ve bu değerlerin yeni nesillere aktarımını sağlamak, öğrencilerde gönüllülük bilincini özendirmek, doğa ve çevre bilinci ve benzer konularda farkındalık oluşturmak amacıyla fiziksel, sosyal duygusal ve akademik gelişim alanlarında okullarımızda eğitim faaliyetleri yapılmaktadır. İlimiz genelinde okullarımızda ‘Telafide Ben de Varım’ programı kapsamında açtığımız etkinliklerde yaptığım ziyaretlerde, öğretmen ve öğrencilerimizin bu faaliyetleri büyük bir istek ve özveri ile yaptıklarını gözlemledim. İlimiz genelinde öğrencilerimize yönelik başlattığımız faaliyet ve etkinliklerimiz devam edecektir”dedi.

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