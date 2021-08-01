Hayvanların su içtiği yalağa düşen minik Zerrin hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı’nın Tutak ilçesinde 2 yaşındaki kız, hayvanların su içtiği yalağa düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Tutak ilçesine bağlı Ortayamaç köyünde 2 yaşındaki Zerrin Durak, evinin önünde oyun oynadığı sırada hayvanların su içmesi için bahçeye yapılan yalağa düştü. Ailesi durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, minik Zerrin’in boğularak hayatını kaybettiğini tespit etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.