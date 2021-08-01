Doğubayazıt'ta sel



Ramazan DEMİR / AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak sele neden oldu. Örtülü köyünde evler ve tarım arazileri su altında kaldı.

İlçeye bağlı Örtülü köyünde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen sel, evler ve ahırlarda hasara, tarım arazilerinde zarara neden oldu. Ekipler sel nedeni ile yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için çalışma başlatırken, şu ana kadar herhangi bir can kaybının olmadığı belirtildi. Bölgede sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2021-08-01 18:11:08



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