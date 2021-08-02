Kutuya başı sıkışan yavru ayı için seferber oldular

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Ramazan DEMİR/ DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA)AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, başı teneke kutuya sıkışan yavru ayı, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Tendürek Dağı Geçidi'nde devriye gezen jandarma ekibi, başını teneke kutuya sıkıştıran yavru ayıyı gördü. Jandarmanın çağrısıyla bölgeye gelen Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, iğneyle uyuşturdukları ayının başındaki teneke kutuyu keserek çıkardı. Görevliler, yavru ayıyı doğal yaşam alanına bıraktı. DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Doğubeyazit Ramazan DEMİR

2021-08-02 11:45:49



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