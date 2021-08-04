Ağrı'da minibüsteki 1 kilo uyuşturucuyu 'Ares' buldu

Servet ARSLAN/ AĞRI, (DHA)AĞRI ve Hakkari polisinin ortak operasyonunda, Tutak'ta durdurulan minibüsteki 1 kilo 818 gram metamfetamin, narkotik köpek 'Ares'in tepki vermesiyle bulundu.
Ağrı Emniyet Müdürlüğü ile Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatını önlemek için ortak operasyon yaptı. Tutak ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphe üzerine durdurulan minibüste, narkotik köpek 'Ares' de kullanılarak arama yapıldı. 'Ares'in aracın çeşitli bölgelerine tepki vermesi üzerine 6 noktaya gizlenen 1 kilo 818 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 kişi de gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Servet ARSLAN
2021-08-04 16:43:43
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