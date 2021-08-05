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5 bin 176 metrede vefa

DHA

5 bin 176 metrede vefa


Turgay İPEK/ AĞRI, (DHA)ERZURUMLU dağ rehberleri Mustafa Tekin ile Yıldırım Beyazıt Öztürk, 21 yıl önce 3 Ağustos'ta kendilerinin rehber olarak ilk Ağrı tırmanışını birlikte yaptıkları TDF eski başkanlarından 3 ay önce yaşamını yitiren Ziya Mengenecioğlu´nu 5 bin 176 metre yükseklikte andı. 'Ziya amca' dedikleri Mengenecioğlu'nun o gün kendilerine hediye ettiği tulum, çanta ve mataraları sakladıklarını söyleyen Tekin, "Ağabeyinin ölüm haberini alan kardeşi Şahin Mengenecioğlu'da kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Ağrı Dağı'na 160'ıncı zirve tırmanışını, Mengenecioğlu kardeşlere hediye ediyoruz. Ruhları şad olsun" dedi.
'Türkiye'nin çatısı' olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'na Mengenecioğlu kardeşleri anma tırmanışı düzenleyen Mustafa Tekin ile Yıldırım Beyazıt Öztürk, 1 Ağustos'ta Doğubayazıt rotasını kullanarak çıkmaya başladı. Deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikteki Çevirme köyünden tırmanışa geçen Tekin ve Öztürk, ilk geceyi 3 bin 300 rakımdaki ana kampta geçirdi. Dağcılar, 2 Ağustos'ta kampı 4 bin 200 metre yüksekliğe çıkardı. Burada tanıştıkları Alman dağcılarla birlikte saat 02.30'da şapka buzullarda tırmanışa geçen ekip, saat 07.30'da karla kaplı 5 bin 137 metre yükseklikteki zirveye ulaştı. Güneşli havada çıktıkları zirvede Türk bayrağı ve Ziya Mengenecioğlu'nun fotoğrafını açan Tekin ve Öztürk, saygı duruşunda bulundu. Mengenicoğlu kardeşeler için dua okuyan Mustafa Tekin ve Yıldırım Beyazıt Öztürk, duygusal anlar yaşadı.
'DAĞCILIK SPOR CAMİASININ ZİYA AMCASI'
Erzurumlu olan Ziya Mengenecioğlu'nun kendilerini bu sporlu tanıştırdığını ve Ağrı Dağı'na ilk onunla çıktıklarını anlatan Mustafa Tekin, "Kendisi bizim ve tüm dağcılık spor camiasının hep Ziya amcası oldu. Pırlanta gibi bir kalbi vardı. Biz Ağrı Dağı'na ilk kez çıkarken o son tırmanışını yaptı ve daha sonra sporu bıraktı. Kedisini yakın bir zamanda kaybettik. Erzurum'un en sevilen simalarından biriydi. Yıldırım Beyazıt Öztürk ile birlikte bizi 21 yıl önce Ağrı Dağı ile tanıştıran Ziya amcamız için saygı tırmanışı düzenledik. Ağrı Dağı'nı ilk kez bu kadar güneşli ve sakin gördük. Sanırım bu da Ziya amcamızın yüreğinin temizliğinden. Kendisine her zaman örnek olmaya çalıştık. Onun yolunda ilerliyoruz. Ruhu şad olsun. Bu Ağrı Dağı'na 160'ıncı zirve tırmanışımızı kendisine armağan ediyoruz" diye konuştu.
2 KARDEŞ 1 SAAT ARAYLA ÖLDÜ
Türkiye Dağcılık Federasyonu eski başkanlarından Ziya Mengenecioğlu, bir süre önce yakalandığı bağırsak kanseri nedeniyle 22 Mayıs'ta fenalaştı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mengenecioğlu, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Ziya Mengenecioğlu, 24 Mayıs sabahı doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Doktor, Mengenecioğlu'nun servis önünde bekleyen yakınlarına acı haberi verdi. Ağabeyinden gelecek iyi haberi bekleyen, evli ve 3 çocuk babası Şahin Mengenecioğlu ise büyük üzüntü yaşarken, fenalaştı. Elini, yüzünü yıkamak için lavaboya giden Mengenecioğlu, kapının önünde yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Mengenecioğlu da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mengenecioğlu kardeşler, 10 yıl önce kaybettikleri anneleri Feriha Mengenecioğlu'nun sağ ve sol tarafındaki mezarlarda gözyaşlarıyla toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Turgay İPEK
2021-08-05 09:39:31

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