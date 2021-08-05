Ağrı’da seyir halindeki aracın motorunda yangın çıktı

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Ağrı’da motorunda yangın çıkan araç, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Ordu’dan Ağrı’ya gelen bir araç çevre yolu üzerinde seyir halindeyken motorunda yangın çıktı. Çevredeki araç sürücülerin durumu fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Kendi çabalarıyla yangını söndüren vatandaşların ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta soğuma çalışmaları yaparak olası bir tehlikeye karşı tedbir aldı.

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