Ağrı’nın altın çocukları Batman’da şampiyon oldu

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

Ağrılı tenisçiler Batman’da düzenlenen Türkiye şampiyonasında takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığı tarafından Batman ilinde düzenlenen 18 yaş altı Doğu ve Güneydoğu Tenis Şampiyonasında Ağrılı tenisçiler şampiyon oldu. 0207 Ağustos 2021 tarihleri arasında Batman ilinde düzenlenen 18 yaş altı Türkiye Şampiyonası bölge müsabakasında Ağrı erkek tenis takımı tüm maçları kazanarak şampiyon oldu.

Iğdır, Ardahan, Ağrı, Erzurum, Siirt, Şırnak, Hakkâri, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır ve Elazığ olmak üzere 11 ilden 170 sporcu mücadele etti.

Şampiyonaya tenis antrenörü Fırat Balkis yönetiminde çıkan Ağrılı tenisçiler tüm müsabakaları kazanarak İstanbul’da yapılacak olan finallere gitmeye hak kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.