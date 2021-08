Annesiz kalan kuzunun annesi sandığı sahibiyle bağı duygulandırıyor

Ağrı’da annesi ölünce öksüz kalan 1 aylık kuzu, annesi sandığı sahibinden bir an bile ayrılmıyor.

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Bayramyazı köyünde, yaylada hastalandıktan sonra ölen annesinin ardından öksüz kalan 1 aylık kuzu sahibi İlhan Çetin’i annesi gibi görmeye başladı. Aralarında oluşan bağın ardından sahibinden bir an bile ayrılmaya kuzu, gündüz sürüyle birlikte çıktığı yaylalarda otladıktan sonra akşam sahibiyle aynı eve geliyor. 3 çocuk babası olan İlhan Çetin kuzuyu çocuklarından ayırmayarak tüm ihtiyaçlarıyla birebir ilgilenip annesinin yokluğunu hissettirmiyor.



“Çocuklarımdan ayırmıyorum”

Annesi öldükten sonra yalnız kalan kuzuya tüm ilgisinin verdiğini söyleyen sürü sahibi İlhan Çetin, günün erken saatlerinde sürülerini otlatmak için çıktığı yaylalardan gece döndüğünü belirterek, “Sabah 4’te kalkıyorum gece 10’da eve gidiyorum. İşim gücüm bu kuzu oldu. Günde 34 defa emziriyorum. Beni annesi zannediyor. Annesi yaylada hastalanıp öldü. Bu da bana kaldı. Nereye gidersem hep benimle beraber geliyor. Bazen benimle kalıyor. Eve gittiğimiz zaman hep bağırıyor. Beni emzir diyor. Ben de gidip besliyorum. Ben olmasam kimse bakmıyor zaten. Besledim böyle büyüdü işte. Aynı çocuk gibi. Çocuklarımdan ayırmıyorum” şeklinde konuştu.

Bu sene etkili olan kuraklık nedeniyle ekin elde edemediklerini söyleyen Çetin, hayvanları beslemenin de zor olduğunu vurgulayarak, “Bu sene kuraklık yüzünden hiçbir şey yok. Hayvanlar zor durumda. Tarlalar kuraklık yüzünden hep yandı. Gerçekten zor. Ekin diye bir şey yok. Hayvanları beslemek zor. Bu sene yağmurda yoktu her şey yandı” dedi.

