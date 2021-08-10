Ağrılı hafızlar belgelerine kavuştu

Ağrı İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayarak hafız olan öğrencilere hafızlık belgeleri takdim edildi.

Ağrı İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan ve Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarılı olarak hafızlık belgesi almaya hak kazanan öğrenciler için İl Müftülüğünde "Belge Takdim Töreni" düzenlendi.

Covid19 tedbirleri eşliğinde düzenlenen törende konuşan İl Müftüsü Tandoğan Topçu, "Kur’an’ı ezberlemek; bireyin Kur’an’ı öğrenme, anlama, kavrama, yorumlama ve O'na göre hayatını düzenleme noktasında bir araçtır. Rabbim ezberlediğiniz Kur’anı Kerim’i ömür boyu unutmamayı ve Kur’an’ın öğretileri doğrultusunda yaşayan kullarından olmayı sizlere ve bizlere nasip eylesin. Hayatınızda başarılar diler, eğitimlerinizin tamamlanmasında vesile olan hocalarımıza ve ailelerinize teşekkür ederim" dedi.

Öğrencileri gayret ve çabalarından dolayı tebrik eden İl Müftüsü Topçu, mezun olan öğrencilere hafızlık belgeleri ile birlikte çeşitli hediyeler takdim etti.

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