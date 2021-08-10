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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı'da yeni eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısı yapıldı

İHA

Ağrı'da yeni eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısı yapıldı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin başkanlığında, il merkezi ve ilçelerdeki yöneticiler ile video konferans yöntemiyle yeni eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin başkanlığında, ilk olarak ilçe milli eğitim müdürleri ile ikincisi okul müdürleri olmak üzere video konferans yöntemiyle toplantı düzenlendi. İki ayrı toplantıda, 20212022 eğitim öğretim yılı hazırlıkları ile eğitim öğretimde hedefler ele alındı. Toplantılarda, Covid19 salgınına karşı koruyucu ve önleyici tedbirler ile okulda uyulması gereken kurallar ayrıntılı bir şekilde gözden geçirildi. Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarını yerinde görmek amacıyla okulları ziyaret edeceğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, daha sonra yöneticilerin istek ve taleplerini dinledi.

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