Ağrı’da 50 kilogram eroin ele geçirildi

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50 kilogram eroin ele geçirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak köyü sınırları içerisinde, sınır hattında 1’nci Mekanize Tugay Komutanlığı ile ortak yürütülen operasyonlarda 50 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Konu hakkında adli işlemlere başlanılmış olup, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.