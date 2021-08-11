Zifte yapışan köpeği itfaiyeciler 2 saatte kurtardı

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Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI´nın Doğubayazıt ilçesinde, yol kenarındaki zifte yapışan sokak köpeği, itfaiye ekibinin 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

DoğubayazıtAğrı yolu kenarında köpeğin zifte yapışıp, kaldığını görenler, itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede gelen ekipler, köpeği ziftten kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, 2 saatlik çalışmayla zifti pürmüz ile ısıtıp, köpeği kurtardı. Zifte yapışması nedeniyle köpek tedaviye alındı.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2021-08-11 16:20:50



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