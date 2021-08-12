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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AİÇÜ Rektörü Karabulut basın mensuplarıyla bir araya geldi

İHA

AİÇÜ Rektörü Karabulut basın mensuplarıyla bir araya geldi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, yerel ve yaygın basın temsilcileriyle bir araya geldi.
AİÇÜ Konukevinde gerçekleştirilen, Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Faruk Kaya ile Prof. Dr. Önder Şimşek, AİÇÜ Genel Sekreteri Muhammed Nuri Kılıç, Rektör Baş Danışmanı Doç. Dr. İbrahim Özgül ve kentteki yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı toplantıda 20202021 eğitim öğretim yılını değerlendiren Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 20212022 eğitim öğretim dönemine ilişkin planlamalarla ilgili bilgi verdi.
‘Bilimin Sevgi ile Bütünleştiği Üniversite’ anlayışı ile yola çıkan AİÇÜ’nün genç bir eğitim yuvası olmasına karşın bölgenin ve ülkemizin önemli eğitim yuvalarından biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Karabulut, “Türkiye’nin 81 vilayetinden ve 18 ülkeden yaklaşık 13 bin 248 öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitemizde 513 akademisyenimiz, geleceğimizin teminatı gençleri yarınlara hazırlarken ülkemizin bilim dünyasındaki yerinin daha üst sıralara ulaşması için akademik çalışmalar yapmaktadır. Dokuz fakülte, 5 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, 1 enstitü ile önlisans, lisans ve lisansüstünde her biri alanında uzman ve seçkin bir akademik kadro ile öğrenciyi merkeze alan, bilim, araştırmageliştirme, kültür, teknoloji, sosyal ve sanatsal alanlarda ürettiği yenilikleri paylaşan üniversitemize 20212022 eğitimöğretim döneminde verilen 3. 453 yurt içi, 798 Uluslararası olmak üzere toplam 4.251 kontenjan ile öğrenci sayımız daha da artacaktır” diye konuştu.
Yeni YÖK anlayışı kapsamında başlatılan çalışmalarda üniversite olarak ön sıralarda yer aldıklarını kaydeden Prof. Dr. Karabulut, “Doğa ile iç içe bir şekilde tasarlanan kampüste sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerden öğrencilerin yararlanabilmelerine imkan sağlayan alanları, yurtları, burs olanakları ve ulaşım imkanları ile tercih edilme oranı çok yüksek olan Üniversitemiz, YÖK’ün Dijital Dönüşüm Projesinde 8 pilot üniversiteden biri olmuş, Uzaktan Eğitim alt yapısı ile Coronavirüs Pandemisi sürecinde sorunsuz bir eğitimöğretim dönemi geçirmiştir. YÖK Anadolu Projesi kapsamında Ankara Üniversitesi ile gerçekleştirilen işbirliği başarılı bir şekilde sürmektedir. Üniversitemiz, öğrenci merkezli yaklaşımı ile atılan atımlarla Engelsiz Dostu Üniversite yapısını daha da güçlendirmektedir. Üniversitemiz, bünyesindeki Araştırma Merkezleri ve yapılan çalışmalarla gelişimine katkı sağladığı güzel şehrimizin öğrenci kenti olma yönündeki hedefini pekiştirmeye devam etmektedir” diye konuştu.
Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda Prof. Dr. Karabulut, basın mensuplarının yönelttiği soruları cevaplandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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