Kavurucu sıcaklarda ocak başında demir döverek asırlık mesleği sürdürüyor

Ağrı’da 35 yıldır dededen kalma demir dövme işini yapan Orhan Aktepe, kavurucu yaz sıcaklarında ocak başına geçerek döktüğü alın teriyle mesleğini ilk günkü heyecanıyla sürdürüyor.

Ağrı'da Sanayi Sitesinde bulunan atölyesinde dedesinden babasına, babasından da kendisine kalan demir dövme işini yapan 49 yaşındaki Orhan Aktepe, unutulmaya yüz tutmuş demircilik mesleğini yaşatabilmek için teknolojiye direniyor. Yaklaşık 35 yıldır uğraştığı demir dövme işiyle hem para kazanıp hem de vakit geçiren Aktepe, günün erken saatlerinde atölyesine gelerek nasırlı elleriyle ocak başında ateş yakmaya başlıyor. 40 dereceyi bulan sıcaklıklarda bir de ateş başında ter döken Orhan Aktepe, çeşitli tarım aletlerinin imalatını ve tamir işlerini yapıyor.



“Büyük imalathanelerin yaptığı sıcak demir işleri küçük esnafı öldürdü”

Dededen kalma mesleğinin büyük fabrikaların ortaya çıkmasının ardından unutulmaya başladığını söyleyen demirci Orhan Aktepe, Ağrı’da bu mesleğin neredeyse bittiğini belirterek, “35 yıldan fazladır bu işi yapıyorum. Dededen kalma bir meslek. Onların zamanında bu ocak işi daha fazlaydı. Şimdi azaldı. Her şey büyük fabrikaların kendi ürettikleri şeyler olunca bu iş azaldı. Çok az sayıda insan yapıyor artık bu sıcak demir işini. Bizde onlardan biriyiz. Şu anda Ağrı merkezde 45 kişi kullanıyor artık bu ocağı. Fazla da bir iş kalmadı artık buna. Büyük imalathanelerin yaptığı sıcak demir işleri küçük esnafı öldürdüğü için yapamıyoruz” ifadelerine yer verdi.



“Böyle sıcak havalarda bu işle uğraşmak gerçekten çok zor”

Hem ateşin hem de kavurucu sıcakların etkisini hafifletmek için günün erken saatlerinde ya da gün sonunda ocak başına geçtiğini vurgulayan Aktepe, “Böyle sıcak havalarda bu işle uğraşmak gerçekten çok zor. Ya akşam serin vakitte ya da sabah erken yapıyoruz sıcaklar bizi bunaltmasın diye. Bu şekilde devam ediyoruz. 38 derece hava sıcaklığı var bu ocağında yüksek derecede bir sıcaklığı olunca baya sıcak oluyor. 1 saatten fazla duramıyoruz ateşin yanında. Genelde balta, keser, taş kırma çivileri gibi zirai aletlerinin parçalarını yapıp tamir ediyoruz. Dedem yapardı. Biz o zamanlar küçüktük gidiyorduk o şekilde kaldı. Babam amcam da bu işi yapıyordu. Bize de geçti bu şekilde devam ediyoruz. Bu iş çok ağır bir iş. Hem bedeni yoruyor hem de stresli bir iş. Çocuklarımda yapsın istemiyorum. Büyük imalathaneler sıcak demir işini bitirme noktasına getirdi. Dedemin zamanında bütün ihtiyaçlarını kendileri yaparlardı ama bunların hazır var artık. Buraya ihtiyaç duyulmuyor artık” dedi.

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