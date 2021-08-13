Kavurucu sıcaklarda ocak başında demir döverek asırlık mesleği sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kavurucu sıcaklarda ocak başında demir döverek asırlık mesleği sürdürüyor

İHA

Kavurucu sıcaklarda ocak başında demir döverek asırlık mesleği sürdürüyor

Ağrı’da 35 yıldır dededen kalma demir dövme işini yapan Orhan Aktepe, kavurucu yaz sıcaklarında ocak başına geçerek döktüğü alın teriyle mesleğini ilk günkü heyecanıyla sürdürüyor.
Ağrı'da Sanayi Sitesinde bulunan atölyesinde dedesinden babasına, babasından da kendisine kalan demir dövme işini yapan 49 yaşındaki Orhan Aktepe, unutulmaya yüz tutmuş demircilik mesleğini yaşatabilmek için teknolojiye direniyor. Yaklaşık 35 yıldır uğraştığı demir dövme işiyle hem para kazanıp hem de vakit geçiren Aktepe, günün erken saatlerinde atölyesine gelerek nasırlı elleriyle ocak başında ateş yakmaya başlıyor. 40 dereceyi bulan sıcaklıklarda bir de ateş başında ter döken Orhan Aktepe, çeşitli tarım aletlerinin imalatını ve tamir işlerini yapıyor.

“Büyük imalathanelerin yaptığı sıcak demir işleri küçük esnafı öldürdü”
Dededen kalma mesleğinin büyük fabrikaların ortaya çıkmasının ardından unutulmaya başladığını söyleyen demirci Orhan Aktepe, Ağrı’da bu mesleğin neredeyse bittiğini belirterek, “35 yıldan fazladır bu işi yapıyorum. Dededen kalma bir meslek. Onların zamanında bu ocak işi daha fazlaydı. Şimdi azaldı. Her şey büyük fabrikaların kendi ürettikleri şeyler olunca bu iş azaldı. Çok az sayıda insan yapıyor artık bu sıcak demir işini. Bizde onlardan biriyiz. Şu anda Ağrı merkezde 45 kişi kullanıyor artık bu ocağı. Fazla da bir iş kalmadı artık buna. Büyük imalathanelerin yaptığı sıcak demir işleri küçük esnafı öldürdüğü için yapamıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Böyle sıcak havalarda bu işle uğraşmak gerçekten çok zor”
Hem ateşin hem de kavurucu sıcakların etkisini hafifletmek için günün erken saatlerinde ya da gün sonunda ocak başına geçtiğini vurgulayan Aktepe, “Böyle sıcak havalarda bu işle uğraşmak gerçekten çok zor. Ya akşam serin vakitte ya da sabah erken yapıyoruz sıcaklar bizi bunaltmasın diye. Bu şekilde devam ediyoruz. 38 derece hava sıcaklığı var bu ocağında yüksek derecede bir sıcaklığı olunca baya sıcak oluyor. 1 saatten fazla duramıyoruz ateşin yanında. Genelde balta, keser, taş kırma çivileri gibi zirai aletlerinin parçalarını yapıp tamir ediyoruz. Dedem yapardı. Biz o zamanlar küçüktük gidiyorduk o şekilde kaldı. Babam amcam da bu işi yapıyordu. Bize de geçti bu şekilde devam ediyoruz. Bu iş çok ağır bir iş. Hem bedeni yoruyor hem de stresli bir iş. Çocuklarımda yapsın istemiyorum. Büyük imalathaneler sıcak demir işini bitirme noktasına getirdi. Dedemin zamanında bütün ihtiyaçlarını kendileri yaparlardı ama bunların hazır var artık. Buraya ihtiyaç duyulmuyor artık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AİÇÜ Rektörü Karabulut basın mensuplarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER AİÇÜ Rektörü Karabulut basın mensuplarıyla bir araya ...
Dev balıkçı teknesi ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Dev balıkçı teknesi ilgi odağı oldu
Denizi olmayan Ağrı'ya getirilen balıkçı teknesi ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Denizi olmayan Ağrı'ya getirilen balıkçı teknesi ilgi ...
Tokyo Paralimpik Oyunlarında iki Ağrılı kardeş Türkiye’yi temsil edecek
YEREL HABERLER Tokyo Paralimpik Oyunlarında iki Ağrılı kardeş ...
AİÇÜ Rektörü Karabulut, Iğdır Üniversitesi Rektörü Alma’yı misafir etti
YEREL HABERLER AİÇÜ Rektörü Karabulut, Iğdır Üniversitesi Rektörü ...
Zift birikintisine düşen köpeği itfaiye ekibi kurtardı
YEREL HABERLER Zift birikintisine düşen köpeği itfaiye ekibi ...
Zifte yapışan köpeği itfaiyeciler 2 saatte kurtardı
YEREL HABERLER Zifte yapışan köpeği itfaiyeciler 2 saatte kurtardı
Başkan Sayan’dan Bolu Belediye Başkanı Özcan’a sert tepki
YEREL HABERLER Başkan Sayan’dan Bolu Belediye Başkanı Özcan’a sert ...
AİÇÜ Rektörü Karabulut, NEÜ Rektörü Zorlu’yu misafir etti
YEREL HABERLER AİÇÜ Rektörü Karabulut, NEÜ Rektörü Zorlu’yu misafir ...
Ağrı’da 50 kilogram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Ağrı’da 50 kilogram eroin ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.