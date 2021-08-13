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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin cennet merkezi Balık Gölü’nde öğrenciler izci kampı kurdu

İHA

Türkiye’nin cennet merkezi Balık Gölü’nde öğrenciler izci kampı kurdu

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında, Türkiye’nin 2 bin 241 rakımlı en yüksek gölü olan Balık Gölü’nde öğrencilere yönelik izci kampı etkinliği düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında, il genelindeki okullarda öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler devam ediyor. Her fırsatta düzenlenen etkinliklerde öğrencilerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, öğrencilerin çeşitli etkinliklerine katılarak onların sevinçlerine ve mutluluklarına ortak oluyor. Devam eden "Telafide Ben de Varım" etkinliklerinde Merkez Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesinde öğrenim gören öğrenciler Türkiye’nin en yüksek rakımlı gölü olan ve deniz seviyesinden yüksekliği 2 bin 241 metreyi bulan Taşlıçay ilçesindeki bağlı Balık Gölü’nde izci kampı kurdu. İl Milli Eğitim Şube müdürleri Serdar Gündüz ve Mehmet Özmüş ile il izci sorumlusu Murat Kalabaş rehberliğinde öğrenciler kamp ateşinin yakılması, kamp çadırı kurma eğitimi, afet eğitimi, müzik dinletisi, öğle yemeği, fidan dikimi, doğa yürüyüşü, çevre temizliği etkinliklerini yaptı. Doğası, adaları, kırmızı benekli alabalığı ve kuş türleriyle kentin saklı doğal güzelliklerinden olan Balık Gölü ve çevresini gezen öğrenciler, izcilik kampı ve etkinliği düzenleyen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, şube müdürleri ve öğretmenlerine teşekkür etti.

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