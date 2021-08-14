Kaymakam Balcı, aşılama standını ziyaret etti

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkanı Alper Balcı, ilçe Merkez Camii önünde kurulan aşılama standını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Aşılama standında vatandaşlar ile bir araya gelen Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkanı Alper Balcı, vatandaşlar ile sohbet edip aşı konusunda bilgiler verdi. Salgınla mücadele kapsamında devletimizin tüm imkanlarını vatandaşların ayağına kadar getirdiğini ve mücadelede en önemli kriter olan aşı sürecinin ülkemizde hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Balcı,”Salgının yeniden atağa geçmesini önleyip, yaşadığımız bu zor günleri el ele aşabilmek için tüm vatandaşlarımızı sağlık kurumlarımıza ve ilçe merkezimizde açılan aşı merkezlerimize aşı olmaya davet ediyorum. ‘Sağlıklı bir Diyadin, Sağlıklı bir Türkiye’ için kollarımızı sıvıyor, aşımızı oluyoruz. Aşılarımızı olurken başta ana kurallar maske, fiziki mesafe ve hijyen olmak üzere getirilen tedbir ve kurallara uymaya devam edelim. En küçük semptom belirtisi gösterdiğimizde ihmal etmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurup, gerekirse testlerimizi yaptıralım. Filyasyon ekiplerine yardımcı olup doğru bilgi verelim. Bu salgından hep birlikte sorumlu davranarak, dayanışma içerisinde kurtulacağız. Sevdiklerimiz ve ülkemiz için zamanında aşılarımızı yaptıralım. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu günler diliyor, aşılama çalışmalarında büyük özveri göstererek çalışan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Balcı, stantta bulunan görevli sağlık personellerinden bilgiler alıp, görevlilere kolaylıklar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.