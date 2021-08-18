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Diyarbakır annelerine destek için 2 bin kişi yürüyerek Ağrı’dan Diyarbakır’a gidecek

İHA

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinin 2. yıldönümünde annelere destek olmak amacıyla 22 Ağustos'ta 2 bin kişi ile birlikte yürüyerek Diyarbakır'a gidecek.

Diyarbakır annelerine destek için 2 bin kişi yürüyerek Ağrı’dan Diyarbakır’a gidecek

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinin 2. yıldönümünde annelere destek olmak amacıyla 22 Ağustos’ta 2 bin kişi ile birlikte yürüyerek Diyarbakır’a gidecek.
Ağrı Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen programda sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdikten sonra terör örgütü PKK’ya sert çıkarak hep birlikte teröre dur diyeceklerini vurguladı. Terörün Kürtler ile bitebileceğine inandığını söyleyen Başkan Sayan, bu nedenle Diyarbakır annelerine destek olmak için 22 Ağustos Pazartesi günü 2 bin kişi ile birlikte Ağrı’dan yola çıkarak Diyarbakır’a yürüyeceklerini söyledi.

“Biz o anneler kadar cesur olup gençlerimizi geri alabilirsek terörün kökünü kazırız”
PKK’nın ülkede kan döktüğünü ve Kürtlere faydasının olmadığını söyleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Diyarbakır annelerine destek amacıyla Ağrı’dan Diyarbakır’a yürüyüş yapacaklarını vurgulayarak, “Hepimiz isyan edeceğiz. Anneler bizden daha cesur, isyan ettiler. Şu anda Diyarbakır’da oturuyorlar, çocuklarını teker teker alıyorlar. Anne çocuğunu alabiliyorsa Ağrı gençlerini alabilir, Diyarbakır gençlerini alabilir. Biz o anneler kadar cesur olup gençlerimizi geri alabilirsek terörün kökünü kazırız. Bu nedenle biz biraz destek olalım diye 22 Ağustos’ta 2 bin kişi ile bende dahil olmak üzere Ağrı’dan Diyarbakır’a yürümek istiyoruz. Terörü dünyaya afişe etmek istiyoruz. Yeter diyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Başımız Ağrı Dağı kadar dik olacak”
Birlik ve beraberlik içinde terörü bölgeden sileceklerini vurgulayan Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Başımız Ağrı Dağı kadar dik olacak. Teröre karşıyız. Türk kardeşimiz ile beraberiz. Bu vatan bizim bu toprak bizim. Teröre lanet okuyacağız. O zaman gelin görün bakalım bu bölgenin tadına doyulur mu. Yabancı devletlerin taşeronu olarak bizim bölgeyi parçalamak isteyenlere karşı büyük bir mücadele vermiş oluruz“ şeklinde konuştu.
“Beyaz Yürüyüş” adını verdikleri yürüyüş için pazartesi günü Ağrı’dan 2 bin kişi ile yola çıkacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Savcı Sayan, 12 günde Diyarbakır’a ulaşmayı hedeflediklerini ve Bitlis'in Ahlat ilçesine gelmesi planlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceklerini belirterek, “Annelerin oturma eylemlerinin 2. Yıldönümü olan 3 Eylül’de Diyarbakır annelerinin yanında olacağız. Onlara destek vereceğiz, orada bir bildiri okuyup teröre karşı olduğumuzu ve terörün Kürtlükle bir alakasının olmadığını göstereceğiz. Daha sonra otobüslere binip Ağrı’ya geleceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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