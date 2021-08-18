Tıp Fakültesi binası inşaat alanını incelediler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tıp Fakültesi binası inşaat alanını incelediler

İHA

Tıp Fakültesi binası inşaat alanını incelediler

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Eylül ayında temeli atılacak olan Tıp Fakültesi binasının inşaat alanında incelemelerde bulundu.
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve beraberindekiler, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’u ziyaret etti.
Rektör Prof. Dr. Karabulut’a 20212022 eğitimöğretim yılının başlayacak olmasından dolayı hayırlı olsun ziyaretinde bulunan AK Parti Ağrı Milletvekili çelebi, Prof. Dr. Karabulut’un üniversitenin akademik, fiziki, sosyal ve kültürel gelişimi konusundaki çalışmalarının şehrin kalkınmasına da olumlu etki sağladığını belirtti.
Bilimin Sevgi ile Bütünleştiği Üniversite anlayışı ile çıktıkları yolda akademisyeni, öğrencisi ve idari personeli ile huzurlu bir eğitim yuvası oluşturduklarını ifade eden Prof. Dr. karabulut, AK Parti Milletvekili Çelebi ile üniversitenin mevcut durumu, geleceğe yönelik planlamalar ve 20212022 eğitimöğretim döneminde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını belirtti.
Prof. Dr. Karabulut ile AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi, Eylül ayında temeli atılacak olan Tıp Fakültesi binasının inşaatında incelemelerde bulunarak, yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı Belediye Başkanı Sayan: Diyarbakır'a 2 bin kişiyle 'Beyaz Yürüyüş' gerçekleştireceğiz
YEREL HABERLER Ağrı Belediye Başkanı Sayan: Diyarbakır'a 2 bin ...
Ağrı Dağı ilk defa görme engelli bir kadını ağırladı
YEREL HABERLER Ağrı Dağı ilk defa görme engelli bir kadını ağırladı
Diyarbakır annelerine destek için 2 bin kişi yürüyerek Ağrı’dan Diyarbakır’a gidecek
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerine destek için 2 bin kişi ...
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’den veda mesajı
YEREL HABERLER Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’den veda mesajı
AİÇÜ Danışma Kurulu İstişare Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER AİÇÜ Danışma Kurulu İstişare Toplantısı yapıldı
Çelebi: “Taşlıçay ilçemizde yaraları saracağız”
YEREL HABERLER Çelebi: “Taşlıçay ilçemizde yaraları saracağız”
AİÇÜ Rektörü Karabulut, başarılı sporcuyu tebrik etti
YEREL HABERLER AİÇÜ Rektörü Karabulut, başarılı sporcuyu tebrik etti
Ağrı’da mezarlıkta çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Ağrı’da mezarlıkta çıkan yangın paniğe neden oldu
Ağrı'da aileler kavga etti: 3 ölü, 5 yaralı (2)
YEREL HABERLER Ağrı'da aileler kavga etti: 3 ölü, 5 yaralı (2)
Ağrı’da sel suları evini basınca kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ağrı’da sel suları evini basınca kalp krizi geçiren ...
Ağrı'da kız alıp verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 3 ölü, 8 yaralı
YEREL HABERLER Ağrı'da kız alıp verme tartışması silahlı kavgaya ...
Ağrı'da kız alıp verme kavgasında kan döküldü: 3 ölü, 8 yaralı
YEREL HABERLER Ağrı'da kız alıp verme kavgasında kan döküldü: 3 ölü, ...
Ağrı'da aileler kavga etti: 3 ölü, 6 yaralı / Fotoğraf
YEREL HABERLER Ağrı'da aileler kavga etti: 3 ölü, 6 yaralı / ...
Ağrı'da aileler kavga etti: 3 ölü, 6 yaralı (1)
YEREL HABERLER Ağrı'da aileler kavga etti: 3 ölü, 6 yaralı (1)
Ağrı Sanayi Sitesi Asfaltlanıyor
YEREL HABERLER Ağrı Sanayi Sitesi Asfaltlanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.