Tıp Fakültesi binası inşaat alanını incelediler

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Eylül ayında temeli atılacak olan Tıp Fakültesi binasının inşaat alanında incelemelerde bulundu.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve beraberindekiler, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’u ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Karabulut’a 20212022 eğitimöğretim yılının başlayacak olmasından dolayı hayırlı olsun ziyaretinde bulunan AK Parti Ağrı Milletvekili çelebi, Prof. Dr. Karabulut’un üniversitenin akademik, fiziki, sosyal ve kültürel gelişimi konusundaki çalışmalarının şehrin kalkınmasına da olumlu etki sağladığını belirtti.

Bilimin Sevgi ile Bütünleştiği Üniversite anlayışı ile çıktıkları yolda akademisyeni, öğrencisi ve idari personeli ile huzurlu bir eğitim yuvası oluşturduklarını ifade eden Prof. Dr. karabulut, AK Parti Milletvekili Çelebi ile üniversitenin mevcut durumu, geleceğe yönelik planlamalar ve 20212022 eğitimöğretim döneminde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Prof. Dr. Karabulut ile AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi, Eylül ayında temeli atılacak olan Tıp Fakültesi binasının inşaatında incelemelerde bulunarak, yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

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