Dünya Şampiyonasına Ağrı’dan 2 Sporcu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya Şampiyonasına Ağrı’dan 2 Sporcu

İHA

Dünya Şampiyonasına Ağrı’dan 2 Sporcu

21 Ağustos 1 Eylül 2021 tarihleri arasında Çek Cumhuriyetinde yapılacak olan Kayak (Summer Biathlon) Dünya Şampiyonası’na Ağrı’dan iki sporcu katılacak.
Ağrılı sporculardan Okan Alalma ve Abdurrahim Duman, 21 Ağustos 1 Eylül 2021 tarihleri arasında Çek Cumhuriyetinde düzenlenecek olan, Dünya Gençler Kayak (Summer Biathlon ) şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.
Balkan Şampiyonasına 2 Sporcu
Ağrılı sporculardan Cihan Kartal ve Volkan Oğur 21 Ağustos 5 Eylül 2021 tarihleri arasında Bulgaristan ve Romanya’ da Balkan Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, “Dünya şampiyonası ve Balkan şampiyonasında Ağrılı sporcuların ülkemiz adına mücadele edecek olmaları bizleri mutlu ediyor. Ağrı için gurur verici bir tablo olduğunu belirten Çalgan; bu başarıların devamı için daha çok çalışacaklarını, Şampiyonada Sporcularımıza ve antrenörlerine başarılar diliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tıp Fakültesi binası inşaat alanını incelediler
YEREL HABERLER Tıp Fakültesi binası inşaat alanını incelediler
Ağrı Belediye Başkanı Sayan: Diyarbakır'a 2 bin kişiyle 'Beyaz Yürüyüş' gerçekleştireceğiz
YEREL HABERLER Ağrı Belediye Başkanı Sayan: Diyarbakır'a 2 bin ...
Ağrı Dağı ilk defa görme engelli bir kadını ağırladı
YEREL HABERLER Ağrı Dağı ilk defa görme engelli bir kadını ağırladı
Diyarbakır annelerine destek için 2 bin kişi yürüyerek Ağrı’dan Diyarbakır’a gidecek
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerine destek için 2 bin kişi ...
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’den veda mesajı
YEREL HABERLER Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’den veda mesajı
AİÇÜ Danışma Kurulu İstişare Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER AİÇÜ Danışma Kurulu İstişare Toplantısı yapıldı
Çelebi: “Taşlıçay ilçemizde yaraları saracağız”
YEREL HABERLER Çelebi: “Taşlıçay ilçemizde yaraları saracağız”
AİÇÜ Rektörü Karabulut, başarılı sporcuyu tebrik etti
YEREL HABERLER AİÇÜ Rektörü Karabulut, başarılı sporcuyu tebrik etti
Ağrı’da mezarlıkta çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Ağrı’da mezarlıkta çıkan yangın paniğe neden oldu
Ağrı'da aileler kavga etti: 3 ölü, 5 yaralı (2)
YEREL HABERLER Ağrı'da aileler kavga etti: 3 ölü, 5 yaralı (2)
Ağrı’da sel suları evini basınca kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ağrı’da sel suları evini basınca kalp krizi geçiren ...
Ağrı'da kız alıp verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 3 ölü, 8 yaralı
YEREL HABERLER Ağrı'da kız alıp verme tartışması silahlı kavgaya ...
Ağrı'da kız alıp verme kavgasında kan döküldü: 3 ölü, 8 yaralı
YEREL HABERLER Ağrı'da kız alıp verme kavgasında kan döküldü: 3 ölü, ...
Ağrı'da aileler kavga etti: 3 ölü, 6 yaralı / Fotoğraf
YEREL HABERLER Ağrı'da aileler kavga etti: 3 ölü, 6 yaralı / ...
Ağrı'da aileler kavga etti: 3 ölü, 6 yaralı (1)
YEREL HABERLER Ağrı'da aileler kavga etti: 3 ölü, 6 yaralı (1)
Ağrı Sanayi Sitesi Asfaltlanıyor
YEREL HABERLER Ağrı Sanayi Sitesi Asfaltlanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.