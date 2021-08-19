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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır Anneleri Ağrı’da PKK’yı lanetledi

İHA

Diyarbakır Anneleri Ağrı’da PKK’yı lanetledi

Diyarbakır’da çocuklarına kavuşmak için evlat nöbetinde olan anne ve babalar, Ağrı’ya gelerek HDP binası önünde eylem yaptı.
Diyarbakır’da çocukları HDP ve PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan anne ve babalar eylemlerinin 717’nci gününde Ağrı’ya gelerek HDP binası önünde eylem yaptı. Burada PKK’yı lanetleyen aileler çocuklarına geri dönmesi için çağrıda bulunurken, HDP binasında bulunan kişiler ise açtıkları şarkılar ve yaptıkları el işaretleriyle aileleri görmezden geldi.

“Çocuklarımızı dağa götürdükleri gün biz öldük, hiçbir korkumuz yok”
Çocuğu dağa kaçırılan Süleyman Aydın, çocuklarını alana kadar eylemlere devam edeceklerini söyleyerek, “Biz Diyarbakır anneleri olarak sonuna kadar annelerimizin yanındayız. Eylemin 716’ncı günü Muş’taki annelerimizle geçirdik. Bugün de Ağrı’ya annelerimize geldik. Görüyorsunuz HDP bir kez daha kirli yüzünü ortaya çıkarıyor. Burada bize PKK marşı çaldırıp PKK işareti yapıyorlar. Bunlarda hiç vicdan yok. 9 yaşındaki çocukları dağa götürüyorlar ve utanmadan bize sözde PKK marşı açıyorlar. Bunlar suçlarını kabul ediyorlar. Annelere bir açıklama yapamıyorlar. Anneler evlatlarını istiyor, HDP bundan rahatsızlık duyuyor. Artık çocukları dağa götüremiyorlar çünkü biz eylem yapıyoruz. HDP milletvekilleri hiçbir zaman kendi Kürt halkına vekillik yapmamışlardır. Hep Kandil’e vekillik yapıyorlar, kendi iradeleriyle konuşamıyorlar. HDP ve PKK bilsin ki bizim çocuklarımızı dağa götürdükleri gün biz öldük, hiçbir korkumuz yoktur. HDP’den korkan HDP gibi olsun” dedi.

“Anne ve babalar isterse dağları delip evlatlarını indirebilir”
Yaptıkları eylemlerin sonucunda oğluna kavuşan anne Ayşegül Biçer, dağda çocuk kalmayana kadar eylemlere katılmaya devam edeceğini belirterek, “Anne ve babalara çağrıda bulunmak için HDP binası önüne geldik. Anne ve babalar buraya toplansın ve kendi hakkı olan evlatlarını istesin. Çünkü HDP olmadan tek bir yaprak dağa gidemez. HDP, PKK’nın siyasi koludur, finansal kaynağıdır. Ben kendi evladıma kavuştum. Benim çocuğuma o kadar işkence ve zulmetmişler ki aklını kaybetmiş. Bunu benim çocuğuma yaşatanların hayatını çalmaya geldim. Buradan diyorum ki 3 Eylül 2021’de Diyarbakır’da büyük bir sesle PKK’ya lanet mitingi yapacağız. Gelin annelere destek verelim, onların sesini duyuralım. Ben evladımı kazandım diye mücadeleyi bırakmadım. Benim davam PKK bitene kadar, HDP kapanıncaya kadar. Allah'ın izniyle biz anne ve babalar olarak HDP binasına mührü vurup Kandil’i yıkacağız. Bu eylemler başladığından beri HDP’ye katılanlar sıfıra indi kaçışlar hızlandı. PKK’da büyük bir çöküş var. Anne ve babalar isterse dağları delip evlatlarını indirebilir. Bu mücadelenin sonu ya zafer olacak ya da ölüm” şeklinde konuştu.

“Oğlum avukat olacaktı çocuğumu kandırdılar dağa götürdüler”
Yüreği yanık anneler olarak çocuklarını HDP'den istediklerini belirten Gevez Erdinç ise oğlunun avukat olacakken kandırılarak dağa götürüldüğünü söyleyerek, “Benim oğlum Marmara Üniversitesinde Hukuk Fakültesi kazandı. Okul bitti avukat olacaktı çocuğumu kandırdılar dağa götürdüler. Ben oğluma sesleniyorum. Lütfen gel, sizin arkanızda Cumhurbaşkanımız var, devletimiz var, güçlü güvenliğimiz var. Kahraman ordumuz var. Sen kimden korkuyorsun. Oradan sana hayır yok, kaç gel. Gel vatana ve bayrağına teslim ol. Ceza yok, işkence yok. Dağdaki çocukların hepsine sesleniyorum, gelin teslim olun” dedi.

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