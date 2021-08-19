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Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerden Ağrı'da basın açıklaması (2)

DHA

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerden Ağrı'da basın açıklaması (2)


AİLELERDEN BAŞKAN SAYAN´A ZİYARET
Diyarbakır´dan gelip, HDP Ağrı il binası önünde eyle yapan aileler, ardından Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı ziyaret etti. Daha önce, 23 Ağustos'ta Ağrı'dan 2 bin kişiyle Diyarbakır'a yürüyerek, eyleme destek olacağını açıklayan Sayan, aileleri elinde karanfillerle karşıladı. Savcı Sayan, belediyenin açtığı kurslarda eğitim gören kadınların yaptığı el işi Türk Bayrağı´nı ailelere hediye etti.
`BÜTÜN TÜRKİYE´Yİ DİYARBAKIR'A BEKLİYORUZ´
Diyarbakırlı aileleri konukevinde ağırlayan Savcı Sayan, "Diyarbakır anneleri büyük bir sembol, PKK'nın korkulu rüyası. Dolayısıyla bugün burada olmaları, böyle bir cesaret göstermeleri önemli ve bizim için onur verici. İnşallah bu cesaret ve mücadeleyi bütün Kürtler gösterir. Birlikte mücadele ederiz. Dağa çıkarılmış kardeşlerimiz geri getirilir ve ülkede 40 yıldır kan dökerek Kürtlerin başına bela olan, batılı devletlere taşeronluk yapan ve bunun da adına 'Kürt hakkını arıyoruz' diyerek Kürtleri felakete götüren terör örgütünden kurtulmak için, Diyarbakır anneleri 3 Eylül'de 2 yılı dolacak büyük bir mücadele verdiler. Bu mücadelede elbette ki çocukları gelen anne ve babalarımız oldu. Diyarbakır annelerinin cesareti, Kürtlerin içinde yayılırsa ben bu ateşin söneceğine inanıyorum. Terör olaylarının biteceğine inanıyorum. Diyarbakır annelerine her zaman destek olduğumuz gibi Ağrı'dan büyük bir yürüyüşle Diyarbakır annelerine 10-12 günlük süre sonunda ulaşmayı planladık. Türkiye'yi Diyarbakır'a davet ediyoruz. Sadece bizim yürüyüşümüzle değil. Ben isterim ki, o gün 3 Eylül'de bir milyon insan ellerinde Türkiye Bayrağı ile Kürt'ün ve Türk'ün kardeş olduğunu, Türkiye'nin herkesin eşit şekilde yaşadığı bir ülke olduğunu dünyaya kanıtlamamız lazım" diye konuştu.
'KÜRTLER, BAYRAK VE MİLLET DÜŞMANI OLAN PKK'YA DÜŞMANDIR'
Diyarbakır annelerine verdiği Türk Bayrağı'nın Kürt kızları tarafından el emeğiyle yapıldığına dikkat çeken Sayan, kendisine sarılarak gözyaşı döken Gevez Erdinç'i teselli ederek, "Takdim ettiğimiz bu bayrağı Kürt kızları kendi el emekleriyle yaptı. Dolayısıyla bu bayrağın Kürtler için de Türkler için de ne kadar kutsal olduğunu, bu bayraktaki kırmızının içerisinde Kürt ve Türk'ün, Türkiye'de yaşayan herkesin kanının olduğunu herkes bilsin. Onun için bu bayrağı Diyarbakır annelerimize gönderiyoruz. 'Kürtler bayrak düşmanı değil, bayrak ve millet düşmanı olan PKK'ya düşmandır' sloganıyla bu bayrağı gönderiyoruz. Kürt annelerimizin gözyaşları o terör örgütünü yakacak. Bütün Türkiye bu gözyaşlarını izlesin ve dinlesin. 3 Eylül´de Diyarbakır'da 'Yeter artık' desin" dedi.
Aileler, ziyaretin ardından Diyarbakır'a gitmek üzere kentten ayrıldı.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2021-08-19 16:37:27

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