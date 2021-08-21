Görme engelli Melisa, Ağrı Dağı'na zirve yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Görme engelli Melisa, Ağrı Dağı'na zirve yaptı

DHA

Görme engelli Melisa, Ağrı Dağı'na zirve yaptı


Doğuş Poyraz DURAK/AĞRI, (DHA)GÖRME engelli Melisa Yılmaz (23), 'Türkiye'nin çatısı' olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaptı. Ağrı Dağı'na zirve yapan ilk görme engelli Türk kadın dağcı olarak tarihe geçen Yılmaz, "Zirveyi görmesem de verdiği o gücü hissettim" dedi.
Ağrı Dağı'na 11 Ağustos günü Doğubayazıt rotasını kullanarak çıkmayı hedefleyen İstanbul Zirve Dağcılık Spor Kulübü ile Bursa Budak Spor Kulübü'nün 10 sporcusu, beraberlerinde doğuştan görme engelli olan Melisa Yılmaz ile tırmanışa deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikteki Çevirme köyünden başladı. İlk geceyi 3 bin 300 rakımdaki ana kampta geçiren dağcılar, 12 Ağustos günü kampı 4 bin 200 metre yüksekliğe çıkardı. Gece yarısından sonra saat 02.30'da şapka buzullarda tırmanışa geçen ekip, saat 07.30'da 4 bin 900 metrede başlayan buzullara ulaştı. Gruptaki Güntülü Yalçın, Yüksel Işık, İhsan Celep ve Cem Çelik'in dönüşümlü olarak koluna girip götürdüğü Melisa, tırmanış boyunca her taşın yeri kendisine söylenerek çıktı. Arkadaşlarının alkışları arasında zirveye adım adım yaklaşan Melisa Yılmaz, büyük bir sevinç yaşadı. Zirveye çıktığında kendisi ile bir kez daha gurur duyan Yılmaz, büyük sevinç yaşadı.
`MUHTEŞEM BİR DUYGU´
2018 yılında otostopla dünyayı gezen Türk gezgin ve profesyonel dağcı Güntülü Yalçın'ın (28) projesi kapsamında zirveye çıkan Melisa Yılmaz, kendisine yardımcı olan dağcı arkadaşlarına teşekkür etti. Yılmaz, "Güntülü Yalçın'ın teklifi üzerine Ağrı Dağı'na geldim. Benim için çok zor oldu. Bazen bırakmak istedim ama arkadaşlarımın motive etmesi ile zirveye ulaştım. Türkiye'nin çatısı olan Ağrı'nın zirvesini göremedim ama verdiği o güç ve duyguyu sonuna kadar hissettim. Muhteşem bir şey. Ama ikinci kez denemem. Çünkü her adımımda bir taşla karşılaşıyordum. Zirveye çıkana kadar kolumdan tutan kişilerden binlerce kez 'taş var dikkat' kelimesini duydum. Dağın en zor yeri olan buzullara geldiğimizde ise ben rahatlamıştım. Çünkü artık taş yok ve düz yürüyebilecektim. Arkadaşlarımın kolları arasında bizden önce zirveye çıkanların alkışları arasında 5 bin 137 metreye çıktım. Ben Ağrı Dağı'na ilk çıkan görme engelli Türk kadını oldum. Bu da ayrı bir gurur verici olay. Benim gibi görme engelli arkadaşlarımın da bu heyecanı yaşamını isterim" diye konuştu.
EN BÜYÜK DESTEKCİSİ O OLDU
Engellerin bedende değil kafada olduğunu göstermek için böyle bir projeyi Melisa Yılmaz ile gerçekleştirdiğini belirten Güntülü Yalçın ise şunları söyledi:
"Ağrı Dağı´na gelmeden önce orman yangınlarının yaşandığı Fethiye'de 9 gün 9 gece demeden insanlara yardım ettik. 3 kez zehirlendim ama pes etmeyip elimizden geleni yapmaya çalıştık. Yangınlar sönünce birkaç gün dinlenip projemi gerçekleştirmek için dağcı arkadaşlarım ve Melisa, Ağrı'ya geldik. Dokuz yaşımdan itibaren doğa sporları ile uğraşıyorum. Dünyanın birçok ülkesinde tırmanışlar yaptım. Ağrı Dağı'na da bu üçüncü çıkışım. Ağrı Dağına tırmanış Melisa'nın da dediği gibi kolay olmadı. Bazen çok yorulduk ve bırakmak bile aklımızdan geçti. Ama gücümüzü toparlayıp yolumuza devam ettik. Sonunda zafere ulaştık. Tırmanışı başarı ile tamamladık ve Melisa'yı Ağrı Dağına zirve yapan ilk görme engelli Türk kadını olarak unutulmaz kılmanın mutluluğunu yaşıyoruz"DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Doğuş Poyraz DURAK
2021-08-21 12:28:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı’da "Türkiye Muhtarları El Ele Projesi" toplantısı
YEREL HABERLER Ağrı’da "Türkiye Muhtarları El Ele Projesi" ...
Ağrı’da trafoda çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Ağrı’da trafoda çıkan yangın güçlükle kontrol altına ...
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut’tan YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar’a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut’tan YÖK Başkanı Prof. ...
Kırıkkaleli dağcılardan Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek’e hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Kırıkkaleli dağcılardan Ağrı Milli Eğitim Müdürü ...
Evlat nöbetindeki aileler Diyarbakır yürüyüşü öncesi Başkan Sayan’la bir araya geldi
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler Diyarbakır yürüyüşü öncesi ...
Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerden Ağrı'da basın açıklaması (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerden Ağrı'da ...
Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerden Ağrı'da basın açıklaması
YEREL HABERLER Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerden Ağrı'da ...
Diyarbakır Anneleri Ağrı’da PKK’yı lanetledi
YEREL HABERLER Diyarbakır Anneleri Ağrı’da PKK’yı lanetledi
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek’in ziyaretleri
YEREL HABERLER Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek’in ziyaretleri
Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Hasan Kökrek görevine başladı
YEREL HABERLER Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Hasan Kökrek ...
Ağrı’da gazeteciler ev sahibi oluyor
YEREL HABERLER Ağrı’da gazeteciler ev sahibi oluyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.