Çelebi: “Bizler sözle değil, icraat ile siyaset yapıyoruz”

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi Ağrı iline Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni ödeneklerin gönderildiğini açıkladı.

Eğitimin öncelikleri olduğunu belirten Çelebi, “Eğitim en temel önceliğimiz. İlimizde eğitim konusunda eksikliklerimizin hızlı ve süratli bir şekilde giderilmesi gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer’den ilimiz ile ilgili taleplerimiz olmuştu.

Ağrı Merkez Leylekpınar Mahallesinde Milli Savunma Bakanlığından alınan arsa üzerine 24 Derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 200 Öğrencilik Pansiyon ve Spor Salonu’nun yapımı 2021 yılı yatırım programına alınmıştır. Okulumuzun ihale edilebilmesi için ilk etap’da 5.000.000 TL ödenek gönderildi.

Yine Ağrı Merkez’deki okullarımızın ısıtma sistemlerinin doğalgaza dönüştürülmesi için Sayın Bakanımız ile yaptığımız görüşmemiz neticesinde 6.145.000 TL ödenek gönderilmiştir. Böylece Ağrı Merkez’deki 39 okulumuzun doğalgaza kavuşmasını sağlayacağız.

Ayrıca diğer talebimiz Merkez ve ilçelerimizdeki okullarımız ile pansiyonlarımızın onarımı için de 1.500.000 TL ödenek gönderilmiştir.

Eğitim bütçesi Ağrı’da bizler için her zaman birinci sıradadır. Çünkü eğitime yapılan yatırım geri dönüşü olan, gerçek ve gelecek yatırımdır.

Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer’e taleplerimizle yakından ilgilendiği için şükranlarımızı sunuyorum. İlimiz ile ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizler sözle değil, icraat ile siyaset yapıyoruz.” dedi.

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