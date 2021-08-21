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Başkan Sayan'ın sağlık sorunu nedeniyle 'Beyaz yürüyüş' ertelendi

DHA

Başkan Sayan'ın sağlık sorunu nedeniyle 'Beyaz yürüyüş' ertelendi


Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, evlat nöbeti tutan ailelere destek olmak için 22 Ağustos'ta 2 bin kişiyle Diyarbakır'a yürüyüş öncesi yaptırdığı sağlık kontrolünde, acil ameliyat olması gereken bir sağlık problemi çıkınca, 'Beyaz yürüyüş' ertelendi.
Ağrı'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle 18 Ağustos günü Halk Eğitim Merkezi'nin konferans salonunda bir araya gelen Belediye Başkanı Savcı Sayan, 22 Ağustos'ta Diyarbakır'a yapacakları yürüyüş hakkında bilgi verdi. Başkan Sayan, "Diyarbakır annelerine destek için 22 Ağustos Pazar günü ben de dahil olmak üzere 2 bin kişiyle Diyarbakır'a yürümek istiyoruz. Terörü dünyaya afişe etmek istiyoruz. Diyarbakır´a vardığımızda o gün o meydanda 1 milyon kişi bayrak sallayarak `edi bese´ yani `yeter artık´ demeyi çok istiyorum" dedi.
Ağrı il sınırından başlatacakları yürüyüşe 'Beyaz yürüyüş' adını vereceklerini belirten Başkan Sayan, 12 gün sürecek olan 330 kilometrelik yol öncesi sağlık kontrolünden geçti. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, doktorların, Başkan Sayan'ın acilen ameliyat olması gerektiğini belirttiği bildirildi. Açıklamada, "Diyarbakır iline gerçekleştireceğimiz yürüyüş öncesinde rutin sağlık kontrolünden geçen Başkanımız Savcı Sayan ivedi şekilde ameliyat olması gereken bir sağlık problemi ile karşılaşmıştır. Bu sebepten dolayı Diyarbakır yürüyüşümüz ileri bir tarihe ertelenmişidir. Sayın Başkanımız cerrah operasyonun ardından sağlığına kavuştuktan sonra Diyarbakır yürüyüş programımızı kamuoyu ile paylayacağız" denildi.DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2021-08-21 15:48:03

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