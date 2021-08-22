Ağrı’da iki tır çarpıştı: 1 ölü

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Ağrı’da iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt ilçesinde Tendürek Geçidinde S.A. kontrolündeki tır ile A.K. kontrolündeki tır çarpıştı. Çevredeki sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan S.A. hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybederken, diğer sürücü ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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