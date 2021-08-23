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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kökrek, hafta sonu ilçelerde yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıklarını inceledi

İHA

Kökrek, hafta sonu ilçelerde yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıklarını inceledi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, hafta sonu Doğubayazıt ilçesindeki okullarda yeni eğitimöğretim yılı hazırlıkları ile yapımı tamamlanan okullarda incelemelerde bulundu.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Hasan Kökrek, ayağının tozuyla milli eğitim yöneticileri ile bir araya gelerek kentin eğitim haritasını çıkardı. Fabrika gibi çalıştırılacak meslek okulları, halk eğitim merkezleri, kentin eğitim çıtasını yükseltecek proje ile öğretmen ve öğrencilere yönelik sosyalkültürel ve spor alanlarında faaliyet programları ile kollarını sıvazlayan İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek, Vali Dr. Osman Varol'u makamında ziyaret ederek kendi hazırladığı projeleri sunarak tam destek aldı. 20212022 eğitim öğretim yılı başlamadan önce il genelindeki okullarda yapılan hazırlıkları yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları İshak Hasanoğlu ve Edip Erdoğan ile birlikte ilk ziyaretini Doğubayazıt ilçesine yaparak ilçe eğitimi, yürütülen projeler, yeni eğitimöğretim yılı hazırlıkları ve yapılacak çalışmalar ilişkin bilgiler aldı. Daha sonra ilçede yapımı devam eden ve tamamlanan okullarda incelemelerde bulunan Kökrek, firma yetkililerinden bilgi aldı. Hizmete açılacak okullarda tüm hazırlıkların okullar açılmadan tamamlanması talimatını veren Kökrek, buradan Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek ilçe eğitimi hakkında brifing alarak okullarda incelemelerde bulundu. Bir ülkenin geleceğinin eğitimle şekilleneceğinin bilincinde, işlerini en iyi şekilde yapan öğretmen ve idareci kadroları olduğunu anlatan Kökrek, Milli Eğitim camiası olarak öğrencileri özlediklerini ve yeni eğitim öğretim yılı için okullarda tüm hazırlıkları titizlikle takip ettiklerini belirtti. 6 Eylül’de okulların açılma öncesi tüm hazırlıkları tamamlayacaklarını dile getiren Kökrek, il ve ilçelerdeki okul ziyaretlerinin devam edeceğinin altını çizdi. İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek'in ziyaretlerinde Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen ile Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan eşlik etti.

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