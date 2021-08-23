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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırtasiyelerde okula dönüş hazırlıkları başladı

İHA

Kırtasiyelerde okula dönüş hazırlıkları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yüz yüze eğitim duyurusundan sonra kırtasiyelerde okula dönüş hazırlıkları başladı, aileler çocuklarıyla kırtasiyelerin yolunu tuttu.
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in, okulların açılışına ilişkin yaptığı basın açıklamasında 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada beş gün yüz yüze eğitime başlanacağını duyurmasıyla birlikte, pandemi döneminde okulların kapanmasından dolayı ekonomik sıkıntı yaşayan kırtasiyelerde okul hazırlıkları başladı. Uzun bir aradan sonra yeniden okula başlayacakları için heyecanlı olan öğrenciler ise aileleriyle birlikte kırtasiyelerin yolu tuttu.

“Kırtasiye ürünleri gıda gibi bir ürün, sağlıklı olmasına özen gösterilmeli”
Kırtasiye sektörünün pandemiden çok etkilendiğini söyleyen kırtasiye işletmecisi Emin Yaşar, kırtasiye ürünlerinin gıda ürünleri kadar hassas olduğunu bu nedenle bu ürünlerin kırtasiye belgesi olan yerlerde satılması gerektiğinin altını çizerek, “Yıllardır bu sektörde çalışmamıza rağmen son 18 aylık bir süreçte okulların kapanmasından dolayı sektörde sıkıntılarımız oldu. Bu sektörde tamamen kapanan yerler oldu. Biz az da iş yaptık ama okulların açık olması daha güzel olurdu. Kırtasiye sektörü bir sektörken sadece belgesi olan kırtasiyelerin kırtasiye malzemesi satması gerekirken, kırtasiyeler dışında da kırtasiye ürünleri satıyor. Bunlar sağlıklı mı değil mi kontrol edilmiyor. Kırtasiye ürünleri gıda gibi bir ürün, sağlıklı olmasına özen gösterilmeli. Çocuklar ekmeği nasıl yiyorsa o kalemi de soluyor. Sağlıksız ürünler olduğu zaman öğrenciler zarar görüyor bundan. Kırtasiye ürünlerinden çok kitap satmaya çalışıyoruz. Alternatif geliştiriyoruz. Bu şekilde problemlerimizi çözmeye çalışıyoruz.” ifadelerine yer verdi.
Okulların yeniden açılacağının duyurulmasıyla birlikte sektörde hareketlenmelerin olduğunu ifade eden Emin Yaşar, asıl yoğunluğunun öğrencilerin öğretmenlerine kavuştuktan sonra verecekleri listelerle başlayacağını belirterek, “Sezona hazırlanıyoruz. Kolilerle yeni malzemeler getirdik ama ileriyi kestiremiyoruz. Geçen sene de okullar açılacak dediler okulun açılacağı gün uzaktan eğitime geçildi. Bu sene öyle bir şey olacağını düşünmüyoruz ama insan olabilir mi diye düşünüyor. Gelen gidenler var ama sıklıkla olmuyor. Okullar açılıp öğretmenler istediklerini öğrencilerine söyledikten sonra alışveriş yapmaya başlanıyor. Tüm meslektaşlarımıza hayırlı bir sezon diliyorum.” şeklinde konuştu.

“Çocukların temeli eğitim”
Okula başlayacak çocuğu için kırtasiye alışverişi yapan velilerden Ömer Gençoğlu ise, “Dünya genelinde pandemi nedeniyle eğitim etkilendi. Bu durum çocuklar için hiç iyi olmadı. Evde oturmaktan sıkıldılar. Okulların bir an önce açılması çocuklar için çok iyi olacak. Heyecanlılar, okullarını özlediler. Çocukların temeli eğitim, okumazlarsa hayatlarının anlamı olmaz. Öğretmenler liste verdikleri zaman gelip daha detaylı bir okul alışverişi yapacağız. “ dedi.

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