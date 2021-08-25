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Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan, Kürtçe mevlit okuduğu için ceza aldığı iddia edilen kişi yönünde çıkan iddialar hakkında açıklama

İHA

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan, Kürtçe mevlit okuduğu için ceza aldığı iddia edilen kişi yönünde çıkan iddialar hakkında açıklama

Ağrı’da, Ali Boçnak isimli şahsın Kürtçe mevlit okuduğu için ceza aldığı ve yaşadığı sağlık sorunlarının tedavi edilmemesinden kaynaklı olarak hayatını kaybettiği yönünde ortaya çıkan iddialar, Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yalanlandı.
Ağrı’nın Patnos ilçesinde bulunan cezaevinde tutuklu olan Ali Boçnak’ın, Kürtçe mevlit okuduğu için ceza aldığı ve yaşadığı sağlık sorunlarının tedavi edilmemesinden kaynaklı olarak hayatını kaybettiği yönünde ortaya çıkan iddiaların ardından Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, tutuklunun PKK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 2012 yılında Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından cezalandırıldığını ve yaşadığı sağlık sorunlarının tedavisi için gerekli olan tüm işlemlerin yapıldığını belirtilerek şu ifadelere yer verildi.
“Bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan, hükümlü Ali Boçnak’ın Kürtçe mevlit okuduğu için ceza aldığı, ceza infaz kurumunda sağlık sorunları yaşadığı ve gerekli tedavilerinin yapılmadığı için vefat ettiği yönündeki iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Ali Boçnak, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 26/04/2012 tarihli kararı ile PKK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis ile cezalandırılmış olup, 09/09/2017 tarihinde Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna alınmış, 04/12/2017 tarihinde de Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakil edilmiştir.
Hükümlünün ceza infaz kurumunda bulunduğu süre içerisinde de, sağlık sorunlarının tedavisi ile ilgili işlemler titizlikle takip edilmiştir. Bu kapsamda hükümlünün 27 defa Kurum sağlık biriminde, 14 defa Patnos Devlet Hastanesi, 8 defa Van Yüzüncü Yıl Üniversite Hastanesi ve Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek, tedavileri yaptırılmıştır.
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’un 16. Maddesi kapsamında hükümlünün tedavi süreci devam etmekteyken ceza tehiri işlemleri başlatılmıştır. Adli Tıp Kurumu Başkanlığının 10/06/2019 tarihli, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 06/08/2020 tarihli raporlarında hükümlünün ceza infaz kurumunda kalmasında bir sakınca bulunmadığı ve ceza tehirine gerek olmadığı belirtilmiştir.
Son olarak 23/09/2020 tarihinde rahatsızlanması üzerine Patnos Devlet Hastanesine sevk edilen hükümlü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Patnos Devlet Hastanesince düzenlenen ölüm belgesinde kalp krizi şüphesi ile doğal ölümünün gerçekleştiği ifade edilmiştir. Adli ve idari soruşturmalar kapsamında alınan otopsi raporunda, ölümün kalp damar hastalığı plevral efüzyon ve kronik pyelonefritten kaynaklandığı tespit edilmiştir.
Ali Boçnak’ın Kürtçe mevlit okuduğu için hüküm giydiği ve ceza infaz kurumunda tedavilerinin yapılmadığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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