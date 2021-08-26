En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Taşlıçay ilçesinde otlattığı hayvanları karayolundan karşıya geçirmek isteyen Elif Nur Çetin (14), TIR çarpması sonucu hayatını kaybetti. Elif Nur´un acı haberini alan yakınları olay yerinde ağıtlar yaktı.

Kaza, Ağrı Doğubayazıt karayolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Taşlıçay ilçesine bağlı Bayramyazı köyünde yaşayan Elif Nur Çetin, otlattığı hayvanları karayolunun karşısına geçirmek isterken plakası henüz öğrenilemeyen Reşat Kirdük´ün kullandığı TIR´ın altında kaldı. Kazada Elif Nur hayatını kaybederken, olay yerine gelen jandarma ekipleri TIR sürücüsünü gözaltına aldı.

Bu arada kazayı duyarak olay yerine gelen Elif Nur´un yakınları sinir krizi geçirdi. Vatandaşlar, çetin'in yakınlarını güçlükle sakinleştirirken, sağlık ekipleri cenazeyi Taşlıçay Devlet Hastanesi morguna götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2021-08-26 00:07:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.