Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TIR´ın çarptığı 14 yaşındaki Elif Nur hayatını kaybetti

DHA

TIR´ın çarptığı 14 yaşındaki Elif Nur hayatını kaybetti


Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Taşlıçay ilçesinde otlattığı hayvanları karayolundan karşıya geçirmek isteyen Elif Nur Çetin (14), TIR çarpması sonucu hayatını kaybetti. Elif Nur´un acı haberini alan yakınları olay yerinde ağıtlar yaktı.
Kaza, Ağrı Doğubayazıt karayolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Taşlıçay ilçesine bağlı Bayramyazı köyünde yaşayan Elif Nur Çetin, otlattığı hayvanları karayolunun karşısına geçirmek isterken plakası henüz öğrenilemeyen Reşat Kirdük´ün kullandığı TIR´ın altında kaldı. Kazada Elif Nur hayatını kaybederken, olay yerine gelen jandarma ekipleri TIR sürücüsünü gözaltına aldı.
Bu arada kazayı duyarak olay yerine gelen Elif Nur´un yakınları sinir krizi geçirdi. Vatandaşlar, çetin'in yakınlarını güçlükle sakinleştirirken, sağlık ekipleri cenazeyi Taşlıçay Devlet Hastanesi morguna götürdü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2021-08-26 00:07:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hayvanları yolun karşısına geçirmek isteyen kız çocuğu tırın altında kaldı
YEREL HABERLER Hayvanları yolun karşısına geçirmek isteyen kız ...
Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan, Kürtçe mevlit okuduğu için ceza aldığı iddia edilen kişi yönünde çıkan iddialar hakkında açıklama
YEREL HABERLER Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan, Kürtçe mevlit ...
154 muhtar Ağrı'da halay çekti
YEREL HABERLER 154 muhtar Ağrı'da halay çekti
Ağrı’da, Süt Sağım Ünitesi Dağıtım Programında yatırım müjdeleri verildi
YEREL HABERLER Ağrı’da, Süt Sağım Ünitesi Dağıtım Programında ...
Ağrı’da hırsızlık şüphelisi bir kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Ağrı’da hırsızlık şüphelisi bir kişi gözaltına alındı
Afetzedeler için Ağrı'dan 4 tır gıda ve ihtiyaç malzemesi yola çıktı
YEREL HABERLER Afetzedeler için Ağrı'dan 4 tır gıda ve ihtiyaç ...
Ağrı'da 31 okulun projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi
YEREL HABERLER Ağrı'da 31 okulun projesi TÜBİTAK tarafından kabul ...
Ağrı’ya devasa gençlik ve spor yatırımları
YEREL HABERLER Ağrı’ya devasa gençlik ve spor yatırımları
Murat Nehri’nde gün batımında balık avı
YEREL HABERLER Murat Nehri’nde gün batımında balık avı
Ağrı’da ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı
YEREL HABERLER Ağrı’da ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.