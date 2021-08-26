Vali Varol’dan Malazgirt Zaferi mesajı

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Malazgirt Zaferi’nin 950’nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Varol yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“26 Ağustos 1071’de Sultan Alparslan ve silah arkadaşları üstün cesaret ve kahramanlıkları, ilim ve irfan geleneğiyle büyük bir medeniyetin temellerini atmıştır. Malazgirt Zaferi, Türk Milleti’nin kaderini değiştiren en şanlı zaferlerimizden birisidir. 26 Ağustos 1071’de şehit olmayı göze almış ve ant içmiş Sultan Alparslan liderliğindeki Türk Ordusu, kendisinden dört kat daha kalabalık Bizans ordusunu yenerek, Türk Milleti’ne Anadolu’nun kapılarını ardına kadar açmış ve ebedi bir vatan edindirmiştir. Anadolu’yu ebedi ata yurdu yapan, bu topraklarda, birlik, beraberlik ve barışa dayanan anlayışın hakim olmasını sağlayan büyük zaferden Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar aziz milletimiz aynı şuur ve kararlılıkla bu topraklarda nice şanlı zaferlere ulaşmıştır. Bugün de yine aynı şuurla milletimiz vatanına sahip çıkmaktadır. Atalarımızın bizlere miras bıraktığı değerlerle, birlik ve beraberlik içinde emin adımlarla geleceğe doğru ilerlemekteyiz. 950’nci yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutladığımız Malazgirt Zaferi’nin Büyük Komutanı Sultan Alparslan ve kutlu askerleri başta olmak üzere, tüm Aziz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’ni kutluyorum.”

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