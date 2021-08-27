Ağrı’da pandemi toplantısı düzenlendi

Ağrı’da Vali Dr. Osman Varol’un başkanlığında Covid19 Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
Korona virüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla uygulanan tedbirlerin ve aşı uygulamalarının görüşüldüğü “Covid19 Değerlendirme Toplantısı” Vali Dr. Osman Varol’un başkanlığında düzenlendi. Toplantıda bilgilendirme sunumu yapılarak kentin korona virüs tablosu değerlendirildi.
Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Varol’un yanı sıra İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Coşkun Daharlı ile sağlık personeli katıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.