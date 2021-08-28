Diyadin’de patlama: 1 ölü, 3 yaralı

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Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde meydana gelen patlamada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre bugün sabah 9.00 sularında Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit Köyü Çoban mezrasında ikamet eden M.T. oğlu ile birlikte hayvan otlattığı sırada bulduğu yabacı cismi, değerli bir şey sanarak evine götürdü. M.T evinde yabancı cismi açmaya çalışırken meydana gelen patlamada olay yerinde hayatını kaybederken oğlu N.T, kızı D.T ve eşi S.T yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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