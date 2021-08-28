Kaymakam Balcı’dan çocuklara forma sürprizi

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Ağrı Diyadin Kaymakamı Alper Balcı 280 çocuğa form hediye etti.

Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, Kaymakamlık ve Diyadin Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün ortak çalışmalarıyla kapmasında dört farklı dalda kurs gören 280 çocukla bir araya gelerek, forma hediye etti. Çocuklar spor hakkında bir süre sohbet eden Kaymakam Balcı, hatıra fotoğrafı çekti. Formaları alan çocuklar ise Kaymakam Alper Balcı’ya teşekkür etti.

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