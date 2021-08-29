Ağrı Yurt-Ay Der'den Taşlıçay Kaymakamı Ersöz için veda yemeği

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Ağrı Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar ve Yardımlaşma Derneği (Yurt AyDer) tarafından Uşak İli Eşme Kaymakamlığına atanan Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz için veda yemeği düzenlendi.

Özel bir restoranda düzenlenen veda yemeğine Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz, Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar ve Yardımlaşma Derneği (Yurt AyDer) Başkanı Recep Çirik ve dernek üyeleri katıldı. Yemekte konuşan Başkan Çirik, Ersöz’e yeni görev yerinde başarılar diledi. Yemek programı, derneğe verdiği destek ve katkılardan dolayı Ersöz’e plaket takdimi ile son buldu.

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