Başkan Sayan’dan Zafer Bayramı mesajı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Sayan yayınladığı mesajında dünya lideri bir Türkiye için mücadele verdiklerinin altını çizerek şu ifadelere yer verdi:

“30 Ağustos, 1071'de Malazgirt'te açılan sayfanın altına 1922 yılında vurulan şanlı mühürdür. O savaş meydanlarında yalnızca Anadolu toprakları düşman işgalinden kurtulmamış, aynı zamanda bu milletin hiçbir zulme ve işgale boyun eğmeyeceği tüm dünyaya ispat edilmiştir. Böyle önemli günlerin idrak ve şuuruyla tarih okunduğunda görülecektir ki, Malazgirt'in Sakarya'dan, 30 Ağustos zaferinin 15 Temmuz'daki milli irade ve ruhtan farkı yoktur. Ecdadımızın azim, iman ve heyecanı, bugünümüzün, güçlü geleceğimizin sağlam temellerini oluşturmuştur.

Bizler de aynı aşk ve inançla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimizi inşa ediyor, yarının sahipleri olacak evlatlarımıza her alanda dünya lideri bir Türkiye bırakmanın mücadelesini veriyoruz.

30 Ağustos’ta büyük bir mücadele sergileyerek zafer kazanan ve içinde yaşadığımız büyük Türkiye’yi kuran, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

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