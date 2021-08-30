ASTOP aşı kampanyasına destek veriyor

Ağrı’nın en önemli sivil toplum hareketi olan Ağrı Sivil Toplum Platformu, Sağlık Bakanlığının günlük olarak yayınladığı aşı haritasında ilin mavi kategoriye yükselebilmesi için sürdürülen çalışmalara destek verdiğini açıkladı.



Platformdan yapılan açıklamada “Pandemi sürecinin esnaf, öğrenci, turizm gibi bir çok sektöre verdiği zarar ortadadır. Özellikle ilimizde beş yüzün üzerinde kişi pandemi sürecinde hayatını kaybetti. Ortada milyonlarca kişinin aşı olduğu bir durum söz konusu iken, aşı olmamak gibi bir durumu desteklemek ve aşı karşıtlığı doğru bir davranış olmaz. Ülkemizin batısında yer alan birçok ilde aşılama oranları Türkiye ortalamasının üzerinde iken, özellikle ilimizdeki hemşehrilerimizin de aynı bilinçle hareket ederek ilimizdeki toplumsal bağışıklığa destek vermeleri gerekiyor. Bu sebeple bizler ilimizdeki aşı kampanyalarını koşulsuz ve amasız olarak destekliyoruz. Ağrılı hemşehrilerimizin desteği ile Ağrı ilini mavi kategoriye yükseltmek istiyoruz. Toplumsal bağışıklığımız ne kadar artar ise ölüm vakalarımızda o oranda düşecektir. “denildi.

Yapılan açıklama sonrasında, platform bileşenlerinden bazı STK üyeleri, İl Sağlık Müdürü Coşkun Daharlı tarafından aşılandı.

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