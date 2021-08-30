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Ağrı Sağlık Müdürü, pandemi toplantısına katılanları aşıladı

DHA

Ağrı Sağlık Müdürü, pandemi toplantısına katılanları aşıladı


Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI Sağlık Müdürü Doktor Coşkun Daharlı, Ağrı Sivil Toplum Platformu ile bir araya gelerek, pandemide kentin harita renginin mavi olması için destek istedi. Bu süreçte 500'e yakın kişinin yaşamını yitirdiğini söyleyen Daharlı, toplantı sonrası katılımcıları aşıladı.
İl Sağlık Müdürü Doktor Coşkun Daharlı, bir restoranda düzenlenen toplantıda, sivil toplum örgütlerini pandemiyle ilgili bilgilendirerek, 16 Ocak'ta başlayan aşılama sürecinde, çok önemli bir noktaya geldiklerini söyledi. Ağrı´yı kırmızı kategoriden herkesin el birliğiyle sarı kategoriye taşıdığını hatırlatan Daharlı, ancak bu süreçte herkesin bir tanıdığını kaybetmek zorunda kaldığını da belirtti. Ağrı'da pandemi sürecinde yaklaşık 500 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Daharlı, aşının önemine değinerek şunları söyledi:
"Yoğun bakım hastalarının yüzden 95'i aşısız. İlimizin ilk doz aşı oranı yüzde 66,6. Bizim bunu kısa sürede yüzde 75'in üzerine çekip, vaka ve ölüm sayılarını azaltmamız gerekiyor. Sağlık Bakanı'mız bizlere büyük destek veriyor. Koordinatörler şehrimizde görev yaparak sürece katkıda bulunuyor. Hepimizin de bu sürece katkıda bulunması lazım. Aşı tedariğinde hiçbir sıkıntı yok. Şehrin dört bir yanında aşılamaya devam ediyoruz. Sizlerden de bu konuda destek istiyoruz."
AŞI ÇAĞRISI
Ağrı Sivil Toplum Platformu'nun devletin toplumsal politikalarını desteklediğini söyleyen Platform Başkanı Mehmet Salih Aydın, "Bizler, toplumun yararını gözeten her noktada devletimizle birlikte hareket eden bir platformuz. Süreç içerisinde birçok Ağrılı hemşerimiz hayatını kaybetti. Keşke aşı çok daha erken bulunsa da bu kadar ölüm yaşamasaydık. Şimdi elimizde bir fırsat var. Ağrı´nın tüm noktalarında aşı yapmak için bekleyen bir sağlık ekibi bulabiliyorsunuz. Tüm hemşehrilerimizin de sorumluluk alarak aşı yaptırmalarını önemle rica ediyoruz" dedi.
Toplantı sonrası İl Sağlık Müdürü Doktor Coşkun Daharlı, katılımcıları tek tek aşıladı. Toplantıda bulunan 30 kişiye aşı yapıldığı belirtildi. FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2021-08-30 11:12:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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