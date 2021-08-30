Ağrı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

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Ağrı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Ağrı’da, Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yıl dönümünde30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Abide Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile Türk bayrağı göndere çekildi.

Kutlama programı Ağrı Valiliğinde düzenlenen Tebrikat Töreni ile sürdü. Vali Dr. Osman Varol tarafından gerçekleştirilen törene İl Protokol Üyeleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Ağrı Adalet Sarayı önünde süren kutlama programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması ile sürdü. Ardından Vali Dr. Osman Varol, törene katılan protokol üyelerinin, vatandaşların ve tören birliklerinin bayramını kutladı. Halk oyunları gösterisi ile devam eden kutlama programı askeri birliklerin geçit töreninin ardından sona erdi.

Törene Vali Dr. Osman Varol’un yanı sıra 12 Mekanize Piyade Tugay Komutan V. Piyade Albay Yaşar Aydın, Belediye Başkan V. Nesim Zengin, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı V. Albay Bilal Sarıdoğan, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

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