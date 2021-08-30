Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek’in ilçe ziyaretleri

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Hamur ve Patnos ilçelerindeki okullarda yeni eğitimöğretim yılı hazırlıklarını yerinde inceleyerek, 6 Eylül itibari ile açılacak olan 20212022 eğitim öğretim dönemi için hazırlıkların tamamladığını açıkladı.

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Edip Erdoğan ile birlikte Hamur ve Patnos ilçelerini ziyaret ederek okullarda yapılan eğitimöğretim hazırlıklarını yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, okullarda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret edip ilçe eğitimi ve projeler ile ilgili brifing alan Kökrek, 20212022 eğitim öğretim yılı için il genelindeki tüm okullarda hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Okulların dezenfekte edilerek eğitime hazır hale getirildiğini anlatan Kökrek, 20212022 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'nci sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftasının yarın başlayacağını söyledi.

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