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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı Vefa Spor, Onvo ile sponsorluk anlaşması imzaladı

İHA

Vefa Spor ile Mehmet Atmaca Holding Elektronik Onvo arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasında, Vefa Spor Kulüp Başkanı Yusuf Kalkan ve Kulüp yöneticileri, Onvo markası yönetim kurulu Başkanı Mehmet Atmaca yer aldı.

Ağrı Vefa Spor, Onvo ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Vefa Spor ile Mehmet Atmaca Holding Elektronik Onvo arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasında, Vefa Spor Kulüp Başkanı Yusuf Kalkan ve Kulüp yöneticileri, Onvo markası yönetim kurulu Başkanı Mehmet Atmaca yer aldı.
Kulüp Başkanı Yusuf Kalkan,”Onvo markası yönetim kurulu Başkanı Sayın Mehmet Atmaca’ya şehrimizin geleceği olan çocuklarımız adına teşekkür etmek istiyorum. Bildiğiniz üzere kulüpler için sponsorların önemi her geçen gün artmaktadır. Kulüplerin sponsor destekleriyle daha başarılı ve daha güçlü oldukları hepimizin malumudur.
Kulübümüze ve yarınlarımız olan çocuklarımıza ekonomik anlamda katkı sağlayan, Hemşehrimiz ve kıymetli büyüğümüz Onvo yönetim kurulu başkanı Sayın Mehmet Atmacaya bir kez daha şükranlarımızı belirtmek istiyorum. Onvo markası Türkiye’de ve Avrupa’da sağlam ve güvenilir elektronik cihazları üretmesi ile meşhur. Böylesi bir durum biz Ağrı halkını da mutlu ve bahtiyar kılmıştır” dedi.
Onvo Yönetim Kurulu Mehmet Atmaca ise, “Üzerimize düşen sorumluluğun farkında ve bilincindeyiz. Her ne kadar başka şehirde yaşıyor olsakta kalbimizin bir köşesinde Ağrı şehrimiz daima yer edinmiş durumdadır.
Şehrimizin geleceği olan çocuklarımıza, Ağrılı bir ağabeyleri olarak katkıda bulunmak beni ziyadesiyle hoşnut kılmıştır. Bu şehrin geleceği adına ben de varım diyerek elimi taşın altına koymuş bulunmaktayım. Umuyorum ki yolun sonu şehrimizin geleceği adına olumlu bir kazanım olarak geri döner. Ağrı Vefa Spor’a Bölgesel Amatör (Bal) liginde başarılar diliyorum, Şimdi Vefa Spor Zamanı” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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