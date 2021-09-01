Çelebi: “200 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin yapımına başlıyoruz”

Ağrı'da sağlık alanında önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 200 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yapımının bu yıl Aralık ayında başlayacağını belirtti.

Yatırımlar noktasında 2018 yılında 400 yataklı Ağrı Devlet Hastanesinin faaliyete girdiğini belirten Milletvekili Çelebi, 50 yataklı Fizik Tedavi Hastanesi, Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası, 30 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 6 hekimli Aile Sağlığı Merkezi inşaatlarının son aşamada olduğunu kaydetti.

Milletvekili Çelebi, “Yatırımların birinci noktası 2018 yılında 400 yataklı Ağrı Devlet Hastanemiz faaliyete geçti. Sağlık Bakanlığı ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) arasında imzalanan afiliasyon protokolü ile Ağrı Devlet Hastanesi artık "Sağlık Bakanlığı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi" olarak hizmet vermekte. Hastanemize de Anjiyo Ünitemizi 2019 yılında kazandırdık. İlimizde anjiyo işlemleri başarı ile yapılmakta. Tıp Fakültemizin temelini de bu ay içinde inşallah atacağız. Ağrı Merkezde yatırım programına aldığımız Aile Sağlığı Merkezlerinin yapımına da inşallah bu yıl içerisinde başlayacağız. Doğubayazıt ve Patnos ilçelerimize de MR Görüntüleme Merkezi ( EMAR) sistemini kurarak, MR çekimlerine başladık. Taşlıçay Devlet Hastanemiz ve Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin de inşaat çalışmaları devam ediyor." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret eden Çelebi sözlerinin devamında, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’yı ziyaret ettik. Sayın Bakanımızdan, proje çalışmaları son aşamada olan 200 Yataklı Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanemizin devam eden sürecini değerlendirdik. Ekim ayında ihale süreci başlayacak, Aralık ayında da İlk kazmayı vuracağız. Sayın Bakanımıza ilimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Ziyaretimizde ayrıca ilimizin sağlık sorunları ile Doktor ve sağlık personeli ihtiyaçlarını ileterek, çözüm noktasında istişarelerde bulunduk. Biz hizmet edeceğiz. Ağrı’nın en güzel hizmetleri alması için gayretimiz devam edecek.” şeklinde konuştu

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