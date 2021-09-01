Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, okulun ilk gününde öğrencileri yalnız bırakmadı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, 'Okula Uyum Haftası' kapsamında 20212022 eğitim öğretim yılında okul öncesi ile ilkokul 1'nci sınıfa başlayan öğrencileri ziyaret etti.

Mustafa Kemal Atatürk İlkokulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğrenciler ile sohbet ederek, okul müdürü Murat Akhan’dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Konu ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Kökrek, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında il genelindeki tüm okulların yıkanarak temizlenip dezenfekte edildiğini, öğretmen odası ile sınıflara maske ve dezenfekten malzemesi bırakarak yüz yüze eğitime hazır hale getirdiklerini söyledi. Okullarda maske, mesafe ve hijyen kurallarının dikkatli ve titizlikle yapılacağının altını çizen Kökrek, 'Okula Uyum Haftası' kapsamında 17 bin 101 öğrencinin eğitim öğretime başladığını belirtti.

Uyum haftasının amacının öğrencilerin okul kaygısını azaltmak, alışma sürecini hızlandırmak ve öğrencilere okulu sevdirmek olduğunu ifade eden Kökrek,"Uyum etkinlikleri kapsamında oyun temelli etkinliklere, öğrencilerin okula aidiyet duygusunu arttıran faaliyetlere yer verilecektir. Öğrencilerimizin; öğretmenler gözetiminde oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacaktır. Öğrencilerimize ve velilerimize salgın tedbirleri kapsamında maske kullanımı, hijyen, fiziki mesafe, kişisel temizlik, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, öz bakım gibi konularda bilgilendirmeler yapılacaktır. Okul rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlarımızın uyum, çalışma, süreç ve etkinliklerine aktif olarak katılımları sağlanacaktır. Başta öğrencilerimiz olmak üzere yönetici, öğretmen, veli ve diğer personelin yeni eğitim öğretim yılına sağlıklı bir başlangıç yapabilmesini sağlamak amacıyla tüm tedbirler alınmıştır" dedi.

Kökrek, 20212022 eğitim öğretim yılının başarı, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

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