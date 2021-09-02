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Milletvekili Çelebi: “Daha iyi sağlık hizmeti için doktor açığını kapatmaya gayret ediyoruz”

İHA

Milletvekili Çelebi: “Daha iyi sağlık hizmeti için doktor açığını kapatmaya gayret ediyoruz”

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi Ağrı il ve ilçelerinde görev yapmak üzere Sağlık Bakanlığı’nca 100. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurasında 24 uzman hekim ile 97 pratisyen hekim olmak üzere toplam 121 hekim ataması yapılacağını açıkladı.
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi yaptığı açıklamada Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile atamaları görüştüğünü belirterek, “İlimizin ihtiyacı olan hekim taleplerimizi ilettik. Buna istinaden ilimize 100. Dönem devlet hizmet yükümlülüğü kurasında 24 uzman tabip ve 97 pratisyen hekim kadrosu açılmıştır. 9 Eylül tarihinde yapılacak Kura ile hekimlerimizin ilimize atamaları gerçekleştirilecek” dedi.
“Yapılan atamalarla sağlık hizmetlerindeki uzman hekim ve pratisyen hekim eksikliği büyük oranda giderilmiş olacak” diyen Çelebi, “Şehrimize daha kaliteli bir sağlık hizmeti sunumu anlamında katkı sağlayan Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca’ya şükranlarımı sunarım. Hekimlerimize sağlık hizmet sunumunda çok önemli görevler düşüyor. Bizler tüm sağlık personelimiz ile beraber, halkımıza en iyi şekilde sağlık hizmeti vermenin gayreti içerisindeyiz. Yeni atamaların ilimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Ağrı Merkez Aşkale ve Yazılı, Doğubayazıt ilçesi Tanıktepe, Çetenli ve Telçeker, Eleşkirt ilçesi Toprakkale, Patnos ilçesi Akdilek ve Ürküt Aile Sağlığı Merkezlerine de Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında kadro açıldığını ileten Çelebi bu kadroların kura işleminin de 2 Eylül tarihinde yapılacağını sözlerine ekledi.
100. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kadroları ise şöyle
“Ağrı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi: 23 tabip, 1 acil tıp uzmanı, 1 anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı, 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 1 hematoloji uzmanı, 1 nefroloji uzmanı, 1 neonatoloji uzmanı, 1 nöroloji uzmanı, 1 üroloji uzmanı, 1 yoğun bakım uzmanı, 1 göğüs hastalıkları
İl ambulans servisi komuta kontrol merkezi: 5 tabip
Ağrı Adli Tıp Şube Müdürlüğü: 1 adli tıp uzmanı
Ağrı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi: 3 tabip, 1 aile hekimi uzmanı, 1 halk sağlığı uzmanı
Diyadin Devlet Hastanesi: 7 tabip
Doğubayazıt 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu: 3 tabip
Doğubayazıt Devlet Hastanesi: 17 tabip, 1 çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 1 iç hastalıkları uzmanı, 1 radyoloji uzmanı, 1 ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 1 acil tıp uzmanı, 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı
Doğubayazıt İlçe Sağlık Müdürlüğü: 1 tabip
Eleşkirt Devlet Hastanesi: 6 tabip
Hamur Devlet Hastanesi: 5 tabip
Patnos Devlet Hastanesi: 5 tabip, 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 1 kardiyoloji uzmanı, 1 kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı, 1 ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı
Taşlıçay Devlet Hastanesi: 6 tabip, 1 aile hekimi uzmanı
Tutak Devlet Hastanesi: 6 tabip”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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