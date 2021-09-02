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YENİ KURULAN GAYRİMÜSLİM MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Karayoluyla Doğubayazıt'a götürülen Angelo Palego için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye turizmci Murat Şahin'in yanı sıra belediye çalışanları da katıldı. Tören sonrası Palego'nun cenazesi ilçe mezarlığında yeni oluşturulan ve Ağrı Dağı'nı gören gayrimüslim mezarlığında toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Doğubeyazit Selahattin KAÇURU

2021-09-02 17:32:54



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