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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Endemik geven bitkisinin balı festivalle tüm ülkeye tanıtılıyor

İHA

Endemik geven bitkisinin balı festivalle tüm ülkeye tanıtılıyor

Ağrı Valiliği’nin öncülüğünde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ağrı Belediyesi, Serhat Kalkınma Ajansı ve Ağrı Arı Yetiştiricileri Birliği’nin katkılarıyla düzenlenen Ağrı 4. Bal Festivali başladı. Katılımcılar, endemik geven bitkisinin çiçeklerinden elde edilen geven balı ve arı ürünlerinin yer aldığı stantları gezdi.
Ağrı’da bulunan endemik geven bitkisinin çiçeklerinden elde edilen geven balı ve arı ürünlerinin yerel ve ulusal alanda tanıtımını sağlamak, üreticilere ürünlerini tanıtma ve pazarlama fırsatı sunmak, bal ve diğer arı ürünlerinin sağlığa olan katkısı konusunda vatandaşları bilinçlendirmek ve bal üretimini arttırarak kentin ekonomisine katkı sağlamak amacıyla 4’üncüsü düzenlenen Ağrı Geleneksel Bal Festivali, Ağrı Millet Bahçesi’nde düzenlenen açılış töreni ile başladı. Programa Vali Osman Varol’un yanı sıra AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkan Vekili Nesim Zengin, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, kurum ve kuruluş müdürleri, STK temsilcileri, arı yetiştiricileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan ve 3 gün sürecek olan festivalde yapılan gösteriler ve plaket takdiminin ardından katılımcılar bal stantlarını gezdi.

"50 bin kovanla üreticilerimiz faaliyet gösteriyorlar"
Festivalin açılışında konuşan Vali Varol, bal ve arı ürünleri konusunda Ağrı’nın büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, “Göreve başladıktan sonra yaptığımız tespitler neticesinde hayata geçirdiğimiz projelerde ve yaptığımız çalışmalarda kullandığımız, her sektörde tekrarladığımız bir sloganımız var; 'Potansiyelini keşfet Ağrı.' Yaptığımız araştırmalarda gördük ki Ağrı’mızın belirli alanlarda ortaya çıkarılamamış çok ciddi bir potansiyeli var. Tarım da bunların en önemlilerinden bir tanesi ve belki de ilimizin ekonomisinde lokomotif olabilecek kadar büyük bir potansiyele sahip. Bu inançla tarımın her alanında çok ciddi projeler hayata geçiriyoruz. Bugün tarımın bir dalı olan bal ve arı ürünleri ile ilgili kıymetli bir etkinlikte bir aradayız. Dağıyla, taşıyla, çiçeğiyle ve böceğiyle inanılmaz bir potansiyele sahip olan Ağrı’da 2000’lerin başında kovan sayısı 2 bin 200 civarında iken ve hemen hemen hiç gezginci kovan da gelmiyorken bu yıl itibarı ile 23 bin 400 kovana sahibiz ve buna yaklaşık 26 bin 500 gezginci kovanı da eklediğimiz zaman yıl içerisinde ilimizde 50 bin kovanla üreticilerimiz faaliyet gösteriyorlar. İşte potansiyelimizi keşfetmek, potansiyelimizin farkında olmak ve onu hayata geçirmek budur. Bizden önceki mülki idare amirimiz, kıymetli ağabeyimizin gelenek olarak başlattığı bu festivalin amacı da budur” dedi.

"Patent sürecini tamamlamak üzereyiz"
Ağrı’da üretilen balın Türkiye’nin en iyi ballarından olduğunu belirten Vali Varol, kentte geçen yıl yaklaşık 602 tonluk üretim olduğunu ifade ederek, “Ağrı’da balın en iyisi olur. Hatta coğrafi işaret yani patent sürecimiz de tamamlanmak üzere. Bu da son aşamaya geldi. Yakında bunun da müjdesini paylaşacağız. Artık Ağrı’nın kendine özgü patenti olan, Türkiye’de eşi benzeri olmayan, bütün pazarın karşısına çıktığını göreceğiz. Yine geçtiğimiz yıl itibarı ile 285 tonu yerli üreticilerimizden, 317 tonu da gezgin üreticilerimizden olmak üzere toplam 602 tonluk da bir üretimimiz var. Bunun ekonomimize sağladığı katma değeri hayal etmek zor olmasa gerek. Ağrı’mıza olan inancımızla, el birliği ile potansiyellerimizi hayata geçirecek, bölgemizin ve ülkemizin insanının dikkatini çekerek kadim kent Ağrı’mızı hak ettiği noktaya getireceğiz” ifadelerini kullandı.

"Bizim ova ve dağlarımız bir taraftan bal ovası, bir taraftan et ovası"
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de Ağrı’nın tarım ve hayvancılık noktasında Türkiye’nin önemli bir üretim merkezi olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
“4 yıldır biz bal festivali düzenliyoruz. Bu alanda en büyük çıkışı 2018 tarihinde Tarım ve Orman Bakanımızı davet ettiğimiz festivalde yaptık. Gerçekten biz o tarihte çok güzel bir festival düzenledik. O sene yüzde 400'ün üzerinde bir satışımız oldu. Ondan sonra Türkiye’de gerçekten 'Ağrı’da bal var mı?' sorusu soruldu. Biz de 'Evet. Bizim ova ve dağlarımız bir taraftan bal ovası, bir taraftan et ovası' cevabını verdik. Dolayısıyla biz tarımla uğraşan bir iliz. Bu sene her ne kadar kuraklık etkisi olsa da biz iyi bir hasat bekliyoruz. Allah’ın izniyle bu sene bizim bal ormanlarımızla birlikte balcılarımız iyi bir bal satışı yaparlar.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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